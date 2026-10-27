Minería, energía y logística

Rosario reunirá a más de 1.800 pymes en una ronda de negocios vinculada al RIGI

El encuentro se realizará el jueves 29 de octubre en La Fluvial, con la participación de 43 proyectos de grandes empresas inversoras y compradoras. La convocatoria apunta a vincular las inversiones estratégicas en minería, energía, industria e infraestructura con proveedores nacionales. Santa Fe buscará fortalecer su perfil industrial y posicionarse como un nodo logístico para el movimiento de minerales.