La primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se realizará el jueves 29 de octubre en La Fluvial de Rosario, con el objetivo de vincular los principales proyectos de inversión del país con pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios.
Rosario reunirá a más de 1.800 pymes en una ronda de negocios vinculada al RIGI
El encuentro se realizará el jueves 29 de octubre en La Fluvial, con la participación de 43 proyectos de grandes empresas inversoras y compradoras. La convocatoria apunta a vincular las inversiones estratégicas en minería, energía, industria e infraestructura con proveedores nacionales. Santa Fe buscará fortalecer su perfil industrial y posicionarse como un nodo logístico para el movimiento de minerales.
La convocatoria contará con 43 proyectos de grandes firmas inversoras y compradoras, y prevé la participación de más de 1.800 pymes de distintos puntos de Argentina.
La actividad es encabezada por el Ministerio de Economía de la Nación y coordinada con el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. La propuesta contempla la participación de compañías vinculadas con la minería metalífera, el litio, la energía, la industria y la infraestructura pesada, en una instancia de encuentros comerciales directos con potenciales proveedores.
Según explicó a CyD Litoral el ministro Gustavo Puccini, la convocatoria inicial alcanzó las 2.600 empresas inscriptas.
"De ese total, alrededor de 1.600 superaron el filtro técnico aplicado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), mientras que la participación prevista se ubica por encima de las 1.800 pymes, de acuerdo con la información difundida sobre la organización del encuentro".
Y agregó que "la iniciativa busca facilitar el contacto entre las grandes compañías y el entramado productivo nacional, con especial presencia de sectores como el metalmecánico, el calderero, el logístico y el tecnológico".
En ese marco, Santa Fe pretende aprovechar las capacidades de su industria para ampliar su participación en las cadenas de valor asociadas a las inversiones de gran escala.
El encuentro también contará con la presencia de funcionarios nacionales y gobernadores, según anticipó el ministro, en una agenda que apunta a fortalecer los vínculos entre los proyectos de inversión y las empresas proveedoras.
Inversiones con proyección a largo plazo
Uno de los ejes de la ronda será el potencial de las inversiones mineras asociadas al RIGI, un régimen destinado a proyectos de gran escala. El funcionario sostuvo que se trata de iniciativas que requieren inversiones superiores a los 200 millones de dólares y que pueden extenderse durante varias décadas.
“Estamos hablando de que estas producciones son para las próximas casi cuatro o cinco décadas en la República Argentina”, señaló al describir el horizonte de desarrollo de los proyectos.
En ese contexto, Puccini señaló el avance de iniciativas vinculadas con la minería, el gas y el petróleo en provincias como Catamarca, Jujuy, Salta, Neuquén, San Juan y Mendoza. La expansión de esas actividades abre oportunidades para las empresas proveedoras de insumos, tecnología, equipamiento y servicios especializados.
Para Santa Fe, el desafío consiste en ampliar la participación de su estructura industrial y de servicios en esas cadenas de valor. Según el ministro, cerca de 600 empresas santafesinas ya brindan bienes y servicios a los sectores energético y minero.
"La ronda de negocios buscará facilitar el contacto entre esas firmas y las compañías que desarrollan grandes proyectos, en un contexto en el que la articulación entre proveedores locales e inversiones de otras regiones puede generar nuevas oportunidades comerciales".
El puerto de Rosario, una apuesta para la logística minera
Además de promover vínculos comerciales, la elección de Rosario como sede responde al interés de Santa Fe por fortalecer su perfil logístico y portuario en el circuito de la minería argentina.
El encuentro se realizará en La Fluvial, desde donde la provincia busca mostrar la infraestructura disponible para el transporte de cargas y las posibilidades que ofrece la conexión fluvial con los mercados nacionales e internacionales.
El objetivo es que Santa Fe no solo participe como proveedora de bienes y servicios, sino también como punto estratégico para el ingreso y la salida de minerales. En ese sentido, el ministro mencionó la posibilidad de ampliar el movimiento de cargas provenientes de proyectos de litio en Salta y de iniciativas de cobre en San Juan y Mendoza.
“Queremos ser un hub logístico también para la minería”, afirmó al explicar la estrategia que se busca impulsar desde Santa Fe.
La iniciativa apunta a aprovechar la infraestructura portuaria y la circulación de barcazas y buques para sumar nuevas operaciones vinculadas con una actividad que concentra inversiones de largo plazo.
La ronda permitirá, en ese marco, acercar a las empresas mineras con potenciales proveedores y exponer las capacidades productivas y logísticas de la provincia.
Cómo seguir la ronda de negocios
La actividad se desarrollará el jueves 29 de octubre en La Fluvial de Rosario. La transmisión en vivo estará disponible a través del canal oficial de YouTube de RTS Medios, la televisión pública santafesina.