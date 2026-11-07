El programa de bonificación de tasas para micro, pequeñas y medianas empresas de Santa Fe finalizó su primera etapa tras agotar la totalidad de los fondos disponibles. La herramienta, desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Productivo en articulación con el Mercado Argentino de Valores (MAV), permitió canalizar $37.836.821.298 hacia el sector productivo provincial mediante 3.217 operaciones que alcanzaron a 276 pymes y comercios.
El crédito bursátil movilizó casi $38.000 millones para 276 pymes y comercios santafesinos
El programa de bonificación de tasas implementado junto al Mercado Argentino de Valores (MAV) agotó los $1.000 millones destinados por la Provincia y permitió concretar 3.217 operaciones para 276 empresas. La industria manufacturera y el comercio mayorista concentraron la mayor parte del financiamiento.
La iniciativa contó con un aporte de $1.000 millones de la Provincia destinado a reducir el costo del financiamiento bursátil. Según el balance oficial, ese monto permitió movilizar casi 38 veces más recursos hacia la actividad económica, con una bonificación promedio del 2,63% sobre la tasa nominal de cada operación.
"Logramos multiplicar cada peso provincial casi 38 veces, inyectando cerca de $38.000 millones a la economía real", señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, al presentar los resultados.
Una herramienta para ampliar el acceso al financiamiento
Puccini destacó el alcance de la iniciativa y la demanda de las empresas por alternativas de crédito con costos más competitivos.
"El Estado tiene que estar al lado de los que producen, arriesgan y generan empleo genuino. Por eso salimos de las recetas tradicionales y diseñamos con el MAV una herramienta inédita en el país. Haber agotado la totalidad de los fondos demuestra que la demanda de crédito a tasas competitivas es enorme, y que cuando el Estado diseña mecanismos ágiles y sin trabas burocráticas, la respuesta de nuestras empresas es inmediata", expresó.
Por su parte, el presidente del MAV, Alberto Curado, valoró la articulación entre el sector público y el mercado de capitales para acercar alternativas de financiamiento a empresas de distintos rubros.
"Esta primera etapa, articulando acciones entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y el mercado de capitales, solo demuestra que el éxito logrado se basó en la efectiva complementación de voluntades entre el sector público y el privado, acercando instrumentos y financiamiento a todo el sector productivo de la región; sin distinción de sectores o actividades. Un mercado abierto para todos, con apetito inversor de sus productos, acompañados desde el momento uno por las autoridades provinciales", sostuvo.
Curado también destacó el resultado del trabajo conjunto: "Esa interacción no podía culminar de otra manera que de la forma exitosa que lo hizo en esta primera etapa. Simplemente gracias por el trabajo mancomunado en pos del objetivo".
Industria y comercio concentraron la mayor parte de los recursos
La distribución por actividad económica muestra que la industria manufacturera fue el principal destino del financiamiento. Este sector recibió el 60,7% de las bonificaciones, equivalentes a $604.710.990, a través de 152 empresas. El volumen de las operaciones superó los $22.636 millones.
En segundo lugar se ubicó el comercio mayorista, que concentró el 25,8% de los fondos, con $257.507.739 en bonificaciones para 66 firmas y operaciones por más de $10.083 millones.
La construcción recibió el 5,2% de los recursos, unos $51.607.924, distribuidos entre 17 empresas que movilizaron $2.084 millones. El resto se repartió entre comercio minorista, con el 3,6%; transporte y logística, con el 1,8%; y actividades vinculadas con servicios profesionales, salud, minería, energía y servicios empresariales.
Los datos reflejan una participación predominante de la industria y el comercio, que en conjunto concentraron más del 86% de las bonificaciones otorgadas.
Descuento de cheques, pagarés y facturas electrónicas
La operatoria permitió que las empresas accedieran al mercado de capitales mediante distintos instrumentos financieros: Cheques de Pago Diferido, tanto físicos como electrónicos (Echeqs), Pagarés Bursátiles Electrónicos y Facturas de Crédito Electrónicas.
A través de la red de agentes del MAV, las firmas debían tramitar ante la Provincia un certificado de elegibilidad. Una vez cumplido ese procedimiento, podían concretar las operaciones con acreditación de fondos y aplicación automática de la bonificación correspondiente en cada liquidación.
Puccini sostuvo que el programa también permitió acercar el financiamiento bursátil a empresas que habitualmente recurrían al sistema bancario tradicional.
"No nos limitamos a bajar una tasa; abrimos las puertas del mercado de capitales a cientos de pymes que antes veían ese ámbito como algo inalcanzable. Hoy demostramos que una pequeña empresa o un comercio santafesino puede descontar sus valores en la Bolsa con el respaldo del Gobierno provincial, obteniendo liquidez rápida y a costos sustancialmente menores que los del circuito bancario tradicional", afirmó.
El convenio con el MAV forma parte de un conjunto de herramientas de financiamiento que incluye al Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe), destinado a facilitar el acceso al crédito de pymes que encuentran dificultades para cumplir con los requisitos tradicionales del sistema financiero, además de líneas específicas para tecnología, equipamiento industrial y proyectos sustentables.