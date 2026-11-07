Financiamiento bursátil

El crédito bursátil movilizó casi $38.000 millones para 276 pymes y comercios santafesinos

El programa de bonificación de tasas implementado junto al Mercado Argentino de Valores (MAV) agotó los $1.000 millones destinados por la Provincia y permitió concretar 3.217 operaciones para 276 empresas. La industria manufacturera y el comercio mayorista concentraron la mayor parte del financiamiento.