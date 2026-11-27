El Juzgado de Primera Instancia de Distrito N.º 5 en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Gelcich y con Secretaría de la Dra. Agostina Silvestre, dio a conocer la recepción de una oferta de compra directa por cuatro marcas pertenecientes a la fallida SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUIT 30-50167764-3).
Quiebra de SanCor: ofrecen más de $ 8,5 millones por cuatro marcas y llaman a mejorar la propuesta
El Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela informó una oferta de compra directa de $ 8.558.806,84 por activos marcarios no operativos de la cooperativa y habilitó la presentación de propuestas superadoras.
Según el edicto publicado en el Boletín Oficial en el marco del incidente de realización de activos no operativos (CUIJ 21-24213247-2), vinculado al expediente principal "SanCor CUL s/ Quiebra" (CUIJ 21-24209313-2), la propuesta recibida asciende a $ 8.558.806,84.
Las marcas incluidas y su condición
La oferta de compra directa abarca cuatro registros marcarios encuadrados en la Clase 30:
Cabaña Santa Brígida / Cabaña Sama Brígida (consignada en el nuevo aviso bajo el Reg. N.º 3.083.011, mientras que en una publicación previa del 19 de noviembre figuró como "Cabaña Santa Brígida" bajo el Reg. N.º 3.083.012).
Gala (Reg. N.º 3.257.276).
Granja Rosalía (Reg. N.º 3.138.854).
Nuestra Granja (Reg. N.º 2.039.744).
El juzgado aclaró que todas estas marcas se encuentran alcanzadas por un convenio de licencia de uso gratuita celebrado el 19 de septiembre de 2022, el cual mantiene vigencia hasta el 19 de septiembre de 2027.
Plazos y requisitos para ofertas superadoras
A partir de esta presentación, el tribunal abrió la convocatoria a terceros interesados en formular ofertas superadoras. Para ser admitidas, las propuestas deberán contemplar un mejoramiento mínimo del 5% sobre el monto ofertado inicialmente.
Las presentaciones deberán efectuarse por escrito en el expediente dentro del plazo de cinco días contados desde la última publicación edictal —cuyo cronograma actual se extiende del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2026, tras una primera publicación registrada el 19 de noviembre—.
Asimismo, los oferentes deberán adjuntar la constancia de depósito judicial equivalente al 10% del valor ofertado en concepto de garantía de mantenimiento de oferta, en la cuenta de autos N.º 1101865 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Sucursal Rafaela.