Exitoso operativo de ablación multiorgánica en el Hospital Jaime Ferré

Un importante operativo de ablación multiorgánica se llevó a cabo en la madrugada de este lunes 13 de octubre en el Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela, luego de que la familia de un joven de 21 años oriundo de Sunchales decidiera donar sus órganos.
La intervención se realizó durante la madrugada del lunes y permitió donar corazón, hígado, riñones, córneas e intestinos a distintos puntos del país.
El paciente había sido internado el pasado viernes por la noche y, tras confirmarse la decisión familiar, el equipo médico del nosocomio inició el procedimiento que se extendió durante toda la noche del domingo y las primeras horas del lunes.
Según se pudo saber, extrajeron corazón, hígado, riñones, córneas e intestinos, que fueron destinados a diferentes centros de salud del país, en coordinación con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (CUDAIO).
El operativo contó con la participación de múltiples fuerzas de seguridad e instituciones rafaelinas, que garantizaron el rápido traslado aéreo de los órganos desde la cabecera del departamento Castellanos hacia distintos destinos nacionales, en un procedimiento logístico que se desarrolló con total éxito.
Fuentes del hospital destacaron la solidaridad de la familia donante y el trabajo coordinado de todo el equipo médico y operativo, que hizo posible concretar la ablación en tiempo y forma.
