Obra hídrica en San Javier alcanza 16% y sigue avanzando
Se trata de una intervención clave para mitigar el impacto de inundaciones, una problemática histórica en la región costera, que durante décadas afectó a los vecinos. En este sentido, el funcionario destacó que la obra no solo apunta a la protección hídrica, sino también a transformar integralmente el frente urbano de la ciudad.
Readecuación de las obras contra inundaciones y estabilización de las barrancas.
La obra “Readecuación de las obras contra inundaciones y estabilización de las barrancas” en San Javier continúa consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura más importantes del norte provincial. Según informó el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, hacia fines de marzo de 2026 el avance general se encuentra próximo a alcanzar el 16%, en un contexto donde se realizan mediciones técnicas para precisar el grado de ejecución.
Se trata de una intervención clave para mitigar el impacto de inundaciones, una problemática histórica en la región costera, que durante décadas afectó a los vecinos. En este sentido, el funcionario destacó que la obra no solo apunta a la protección hídrica, sino también a transformar integralmente el frente urbano de la ciudad.
En cuanto a los trabajos en ejecución, en el extremo norte se avanza con la construcción de la Estación de Bombeo N°1. Allí, tras la etapa de excavación, se ejecuta el hormigonado de la platea, una base estructural fundamental para el funcionamiento del sistema. Paralelamente, en distintos tramos del terraplén donde ya se alcanzó la cota de proyecto, se realizan tareas de perfilado con suelo cohesivo compactado, lo que garantiza estabilidad y resistencia ante posibles crecidas.
Otro de los frentes activos es la protección de la margen por encima del nivel del agua, donde se colocan mantas de bloques de hormigón junto a sus correspondientes vigas de anclaje. Este sistema cumple un rol esencial para evitar la erosión de las barrancas, uno de los principales problemas que históricamente afectó la geografía local.
Readecuación de las obras contra inundaciones y estabilización de las barrancas.
En el sector del Parque Candioti, la obra muestra avances significativos con el inicio del relleno mediante la metodología de refulado contenido, una técnica hidráulica que permite ganar terreno y consolidar superficies. En ese mismo espacio también comenzaron las excavaciones para la futura Estación de Bombeo N°3, otra pieza clave dentro del esquema general de drenaje.
Por su parte, en la zona lindera al arroyo San Joaquín ya se completaron los trabajos de refulado, avanzándose actualmente en la colocación de la capa de suelo cohesivo que permitirá estabilizar el terreno y preparar la superficie para las etapas siguientes.
Readecuación de las obras contra inundaciones y estabilización de las barrancas.
En el extremo sur, en tanto, se iniciaron las tareas correspondientes a la Estación de Bombeo N°5, con trabajos de excavación y la colocación de suelo cemento, material que permitirá generar una base firme para la posterior construcción de la platea.
Mijich subrayó que el avance sostenido de la obra es posible gracias al trabajo articulado entre distintas áreas del gobierno provincial. En ese sentido, destacó especialmente la labor del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe y del Ministerio de Economía de Santa Fe, así como también el acompañamiento de la Secretaría de Vivienda y la Secretaría General, dependientes de la cartera de Obras Públicas.
Readecuación de las obras contra inundaciones y estabilización de las barrancas.
Desde el Gobierno de la provincia remarcan que esta intervención forma parte de un plan integral de infraestructura hídrica que busca dar respuestas definitivas a los problemas estructurales de la ciudad de San Javier. La obra contempla no solo defensas contra inundaciones y estaciones de bombeo, sino también la estabilización de barrancas, la recuperación de espacios públicos y la revalorización de la costanera.
En este marco, San Javier se proyecta hacia el futuro con una obra que no solo apunta a prevenir emergencias, sino también a mejorar la calidad de vida, potenciar el desarrollo urbano y turístico de la ciudad.
Con un avance que ya roza el 16% y múltiples frentes de trabajo en marcha, la obra avanza de manera sostenida y se posiciona como una inversión estratégica para garantizar seguridad hídrica y crecimiento a largo plazo.