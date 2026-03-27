Santa Fe

Obra hídrica en San Javier alcanza 16% y sigue avanzando

Se trata de una intervención clave para mitigar el impacto de inundaciones, una problemática histórica en la región costera, que durante décadas afectó a los vecinos. En este sentido, el funcionario destacó que la obra no solo apunta a la protección hídrica, sino también a transformar integralmente el frente urbano de la ciudad.