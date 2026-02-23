Una extraña espuma cubrió el arroyo Colastiné a la altura de Coronda

Un particular fenómeno se registró en aguas del arroyo Colastiné a la altura de Coronda, en el departamento San Jerónimo de la provincia de Santa Fe.
El episodio fue registrado y compartido en redes sociales por pescadores de la región, en cercanías de la cascada.
Allí, pescadores de la región captaron en video como una extraña espuma cubrió la totalidad del surco de agua, llegando a ingresar en la lancha.
El hecho viralizado en las últimas horas fue registrado a pocos metros del sitio en el que se ubica la "cascada" del arroyo Colastiné que divide Coronda de Arocena.
El pescador que grabó la secuencia con su teléfono celular realizó bromas al respecto del extraño episodio experimentado junto a un grupo de personas provenientes de Armstrong, en el departamento Belgrano de la bota santafesina.
Un antecedente reciente y relatado por El Litoral es el de junio de 2025 en el río Uruguay a la altura de Concordia, Entre Ríos.
Por aquel entonces, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitió un comunicado explicando los motivos del fenómeno: “La espuma visualizada en el día de la fecha, al igual que lo acontecido días pasados en Salto, se trata de un fenómeno de origen natural y no conlleva riesgos para la salud de las personas ni el ambiente. Responde a una abundancia de restos de vegetales y partículas naturales que se acumulan en el agua”.
Para el caso del arroyo Colastiné aún no hay certezas, principalmente comparando con lo detallado por el jefe de Gestión Ambiental de Entre Ríos, Maximiliano Bertoni, quien supo explicar: “Estamos en temporada otoñal, donde los árboles pierden sus hojas y se descomponen, aumentando la materia orgánica presente en el agua, aún más con lluvias intensas que las arrastran a los cuerpos de agua”. Actualmente, la temporada de verano presenta diferentes condiciones.
La organización estadounidense Ausable River también posee su propia descripción: “La espuma natural de los arroyos puede ser de color blanquecino, tostado claro o marrón, y puede tener un olor a pescado o tierra. Se forma por materia orgánica disuelta, generalmente carbono orgánico disuelto (COD). El COD resulta de la descomposición de restos orgánicos, como ramas, hojas y taninos, y de los suelos de las cuencas hidrográficas que retienen materiales orgánicos”.
"Este lugar se origina en 2007, en aquella famosa inundación que sufrió Coronda y la región. A partir de ahí, se dio la división de dos compuestos de tierra que ocasionaron este salto que hoy llama la atención de todos", indicó Alfredo Ceballos, vecino de Coronda, quien acompañó al equipo de El Litoral en la recorrida por esta cuenca que asombra en cada abrir y cerrar de ojos.
La "cascada del Colastiné" es un salto de agua ubicado a pocos kilómetros de su desembocadura en el río Coronda, al sur de esta ciudad homónima. "Este salto divide los distritos de Arocena y de Coronda. Es un lugar paradisíaco que tiene Coronda y tiene tantos otros en sus islas".
El entorno de afluentes que circundan al arroyo Colastiné también maravilla. Durante la navegación se visitó además la zona deltaica del río Coronda, donde la flora acuática sorprende con la irupé y su preciosa flor. Además, el avistaje de decenas de especies de aves es otro atractivo para no desaprovechar.
En 2020, la bajante histórica del río Paraná repercutió en esta zona de ríos menores. El salto se hizo más pronunciado y llamó la atención de los curiosos que lo descubrieron.
En su oportunidad, El Litoral consultó al investigador Carlos Ramonell, de la Facultad de Ciencias Hídricas de la UNL, quien explicó que "los saltos de agua no son rasgos extraños en la hidrografía de Santa Fe. Los arroyos del sur de la provincia, como el Saladillo, el Pavón, el Del Medio, todos tienen saltos antes de su desembocadura en el Paraná" y "son consecuencias de la historia geológica de la región".