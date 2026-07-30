Tras la fallida sesión de este jueves del Concejo Municipal de Sunchales, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Andrea Ochat, lamentó “la falta de compromiso con la comunidad y sus necesidades por parte de los concejales de la oposición” a la vez que recordó “ellos cobran para representar al ciudadano de la ciudad. No debatir es una postura que atrasa a la ciudad. Pueden rechazar o avalar una propuesta. Pero esto es quedarse en la vacilación. Esta dilación nos preocupa y nos llena también de incertidumbre”
Andrea Ochat: "No debatir atrasa a la ciudad de Sunchales"
La secretaria de Gobierno cuestionó que los concejales opositores no hayan asistido a la sesión de este jueves, donde debían tratarse la Ordenanza Tributaria y otros proyectos estratégicos. "Cobran para representar a los vecinos", afirmó.
En la última sesión, el cuerpo legislativo iba a tratar la nueva Ordenanza Tributaria, la pavimentación “de una arteria estratégica” como es la calle Falucho entre otros temas. “El proyecto de la tributaria busca garantizar la prestación de servicios esenciales. Están dilatando su tratamiento una vez más. Están dificultando sostener servicios públicos de calidad como el sunchalense merece”
En este sentido, argumentó “los vecinos nos merecemos vivir en una ciudad con servicios e infraestructura de calidad. Con esta actitud, la oposición está retrasando esa posibilidad sin debatir. No proponen, no dialogan, no suman” sintetizó.
Ochat insistió en que el objetivo de la actualización tributaria “no es recaudar por recaudar”, sino garantizar la continuidad de los servicios esenciales y preservar el equilibrio de las cuentas públicas.
Dejar de subsidiar servicios
“Nosotros necesitamos una adecuación tarifaria para dejar de subsidiar el servicio público como es el barrido, la limpieza, el alumbrado, la recolección de residuos, el tratamiento de los residuos, el mejoramiento de los caminos, el ripio, la pintura, la poda, el manejo del arbolado público, los desagües y tantos otros” enumeró.
Y recordó “Tenemos obras que se cobraron y que no se hicieron. Entre ellas las cloacas de Roch, las viviendas de un plan de ahorro y diferentes tramos de pavimento. Tenemos que hacerlas nosotros sin los recursos”. La gestión de Pablo Pinotti ya cumplió con varias obras pendientes como el Sunchalote. De los servicios que se prestan, solo el 25% está cubierto con las tasas. El resto se subsidian con otros ingresos que, en general, parten desde el sector productivo a través del derecho de registro de inspección. “Ese subsidio nos permite seguir funcionando, pero no podemos sostenerlo en el tiempo. No podemos pagar 3 veces menos que Rafaela o 2 veces menos que Esperanza” comparó.
Y agregó: “si planteamos un modelo de ciudad que se destaque también por su calidad de servicio, las decisiones de la oposición nos alejan mucho de eso. Están planteando políticas neokirchneristas, cuya sostenibilidad se hace inviable”.