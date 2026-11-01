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Cascada Saladillo: la obra para frenar la erosión llegó al 85 % de avance

La Provincia culminó las tareas subterráneas en el arroyo Saladillo para frenar la erosión y evitar el colapso de los puentes que unen Rosario y Gálvez.

La obra de protección de la cascada del arroyo Saladillo alcanzó el 85 % de avance y busca frenar la erosión.La obra de protección de la cascada del arroyo Saladillo alcanzó el 85 % de avance y busca frenar la erosión.
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Después de dos décadas de proyectos inconclusos y del abandono de la obra por parte del Estado Nacional, el Gobierno de Santa Fe completó las principales estructuras subterráneas que protegen la cascada del Arroyo Saladillo.

La intervención frena el retroceso de la cascada y aleja el riesgo de derrumbe del puente Molino Blanco y del puente sobre Avenida Circunvalación, dos pasos fundamentales para miles de personas que circulan cada día entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó: “Fue fundamental la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de no esperar y activar los trabajos a comienzos de gestión. Hoy, con las pantallas finalizadas y los trabajos en el cauce en marcha, llegamos mejor preparados a las lluvias pronosticadas”.

El ministro Enrico también recordó la urgencia de la intervención: “El salto está a 150 metros del puente Molino Blanco. Se trabajó a contrarreloj por el riesgo que implicaba otro retroceso de la cascada”. Con un 85 % de avance, los trabajos se concentran ahora en el cauce del arroyo para vincular las estructuras y cerrar el sistema de protección.

Las pantallas subterráneas de hierro y hormigón ya fueron completadas para proteger los puentes que conectan Rosario y Villa Gobernador Gálvez.Las pantallas subterráneas de hierro y hormigón ya fueron completadas para proteger los puentes que conectan Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Cómo avanza la obra

La Provincia completó los 19 módulos de la pantalla principal, ubicada aguas abajo, y los 53 bloques de anclaje de la estructura aguas arriba. Ambas pantallas, de hierro y hormigón, alcanzan 33 metros de profundidad y atraviesan los 104 metros del cauce. Las tareas de coronamiento y vinculación ya finalizaron en las márgenes de Villa Gobernador Gálvez y de Rosario.

En esta etapa, el Ministerio de Obras Públicas avanza en el cauce con el hormigonado de los elementos que unen ambas pantallas: la colocación de vigas y la construcción de una losa de hormigón que integra las estructuras subterráneas y le da mayor estabilidad al conjunto.

“Estamos en la etapa final de la obra. Ya terminamos el 25 % de la losa de protección en el cauce del arroyo. Próximamente volvemos a desviar el arroyo para continuar el avance hacia el lado de Rosario”, explicó el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich.

Lisandro Enrico, ministro de Obras PúblicasLisandro Enrico, ministro de Obras Públicas

Una obra que abandonó Nación y priorizó la Provincia

La primera etapa se concentró en el Puente Molino Blanco, donde se reacondicionó la estructura y se reforzó la protección de los estribos. Luego llegó el componente central: las dos pantallas subterráneas que estabilizan la cascada y detienen su retroceso. La inversión provincial supera los 37.000 millones de pesos.

Los puentes Molino Blanco y de Avenida Circunvalación permiten cruzar de una ciudad a la otra en menos de 10 minutos. Sin esta obra, ambos pasos podrían quedar afectados y los desvíos sumarían hasta 8 kilómetros y más de 20 minutos de viaje para el transporte público, los vehículos particulares y los de carga.

Esta conectividad es clave para la logística regional, por su vínculo con rutas productivas y accesos portuarios, y para la dinámica cotidiana del Gran Rosario.

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