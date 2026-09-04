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Entrega de escrituras en Chabás: siete familias accedieron al título de propiedad

El acto se realizó en el edificio comunal de esa localidad del departamento Caseros. Participaron del encuentro autoridades provinciales y locales. Las familias beneficiarias recibieron toda la documentación que acredita la propiedad de sus hogares.

Las familias beneficiarias pudieron cumplir con un paso largamente esperado.Las familias beneficiarias pudieron cumplir con un paso largamente esperado.
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Este miércoles siete familias de Chabás vivieron un momento muy especial: recibieron las escrituras de sus hogares, un documento que representa mucho más que un trámite y que les permite tener la seguridad de la casa propia. Finalmente, los beneficiarios pudieron cumplir con un paso largamente esperado.

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La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y locales, entre las que se destacaron Melina Giorgi, directora provincial de Intervención del Hábitat; Eduardo Rosconi, senador provincial por el departamento Caseros; y Edgardo “Fido” Porfiri, diputado provincial. Por parte del gobierno local estuvieron presentes el presidente comunal, Lucas Fanelli, y la vicepresidenta, Vilma Barandela.

Para las familias, contar con la escritura significa dejar atrás años de espera y tener una mayor tranquilidad respecto del lugar que habitan. Se trata de un documento que permite respaldar la propiedad del inmueble y que también abre nuevas posibilidades para el futuro de cada hogar.

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Caseros
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

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