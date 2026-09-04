Este miércoles siete familias de Chabás vivieron un momento muy especial: recibieron las escrituras de sus hogares, un documento que representa mucho más que un trámite y que les permite tener la seguridad de la casa propia. Finalmente, los beneficiarios pudieron cumplir con un paso largamente esperado.
Entrega de escrituras en Chabás: siete familias accedieron al título de propiedad
El acto se realizó en el edificio comunal de esa localidad del departamento Caseros. Participaron del encuentro autoridades provinciales y locales. Las familias beneficiarias recibieron toda la documentación que acredita la propiedad de sus hogares.
La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y locales, entre las que se destacaron Melina Giorgi, directora provincial de Intervención del Hábitat; Eduardo Rosconi, senador provincial por el departamento Caseros; y Edgardo “Fido” Porfiri, diputado provincial. Por parte del gobierno local estuvieron presentes el presidente comunal, Lucas Fanelli, y la vicepresidenta, Vilma Barandela.
Para las familias, contar con la escritura significa dejar atrás años de espera y tener una mayor tranquilidad respecto del lugar que habitan. Se trata de un documento que permite respaldar la propiedad del inmueble y que también abre nuevas posibilidades para el futuro de cada hogar.