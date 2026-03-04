Tormenta en el sur santafesino

Una imagen de la Virgen quedó intacta tras la caída de un árbol en Chapuy y se volvió viral

Ocurrió en la estancia La Cañada, en la localidad del departamento General López. Las ráfagas cercanas a los 100 km/h derribaron un árbol de gran tamaño, pero la estatua no sufrió daños. La foto comenzó a circular en redes y generó cientos de reacciones.