Una imagen de la Virgen quedó intacta tras la caída de un árbol en Chapuy y se volvió viral

Una imagen tomada en la estancia “La Cañada”, en la localidad de Chapuy, comenzó a circular con fuerza en redes sociales luego del fuerte temporal que afectó a la región durante las últimas horas del lunes.
Ocurrió en la estancia La Cañada, en la localidad del departamento General López. Las ráfagas cercanas a los 100 km/h derribaron un árbol de gran tamaño, pero la estatua no sufrió daños. La foto comenzó a circular en redes y generó cientos de reacciones.
En la fotografía, capturada por Mónica Robiglio, se observa un árbol de gran tamaño que cayó de raíz producto de las intensas ráfagas de viento. A pocos metros del lugar donde impactaron las ramas se encuentra una estatua de la Virgen que quedó completamente intacta.
Según se observa en la imagen, ninguna de las ramas alcanzó la figura religiosa, que permaneció en pie pese a la caída del árbol. El contraste entre el daño provocado por el temporal y el estado de la estatua fue lo que llamó la atención de quienes comenzaron a compartir la foto.
La publicación rápidamente se replicó en distintas cuentas y grupos de redes sociales de la región, donde muchos usuarios la interpretaron como una escena llamativa tras la tormenta que azotó el sur santafesino.
Con el correr de las horas, la imagen acumuló cientos de comentarios de todo tipo. Muchos usuarios destacaron el hecho como una señal de fe y protección, mientras que otros simplemente remarcaron lo impactante de la escena tras la caída del árbol.
Entre los mensajes que se repiten aparecen expresiones vinculadas a la devoción religiosa y al agradecimiento, en una mezcla de sorpresa, fe y reflexión que convirtió a la fotografía en uno de los temas más comentados en redes durante la jornada.