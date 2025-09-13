#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Seguridad

Refuerzan la PDI de Rafaela con minibús tecnológico y armamento no letal

El ministro Cococcioni hizo entrega de un minibús con tecnología para investigación criminal a la PDI de Rafaela. La ciudad será punto focal para la prueba piloto de pistolas Taser. Esta inversión busca fortalecer el combate al delito y la impunidad, con una labor conjunta entre provincia y municipio.

Rafaela avanza en la lucha contra el delito con la incorporación de equipamiento tecnológico para la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional V.
 11:17
Por: 

Rafaela avanza en la lucha contra el delito con la incorporación de equipamiento tecnológico para la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional V. En un acto realizado esta semana, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto al intendente Leonardo Viotti, entregó un minibús de investigación criminal, equipos de criminalística y las primeras pistolas Taser para la región.

El minibús, parte de una inversión provincial de más de $753 millones, está especialmente adaptado para el trabajo de campo.

Su equipamiento incluye: Reflectores LED para iluminar escenas del crimen, Una heladera portátil y un gazebo plegable para preservar evidencia, Un contenedor para residuos patológicos, Un sistema de aislamiento termoacústico para un entorno de trabajo óptimo.

Además de este vehículo, la PDI recibió un kit completo de herramientas forenses para fortalecer sus capacidades de análisis en la escena.

Rafaela, "punto focal" para la implementación de las Taser

Durante la ceremonia, el ministro Cococcioni destacó que la ciudad será uno de los cinco "puntos focales" de la provincia para la prueba piloto de las pistolas Taser, junto a Rosario, Santa Fe, Reconquista y Venado Tuerto.

"Esto nos permite prestar atención tanto a lo preventivo como a lo investigativo", explicó Cococcioni, "porque es crucial que cuando un delito ocurra, estemos ahí con todas las herramientas para esclarecerlo y trabajar con los fiscales para llevar justicia y evitar la impunidad".

Por su parte, el intendente Viotti subrayó el compromiso municipal: "Seguimos fortaleciendo con herramientas para dar la batalla contra el delito. La incorporación de estos nuevos equipos es fundamental y se complementa con los esfuerzos que venimos haciendo desde el municipio".

El jefe de la Unidad Regional V, Carlos Duilio Pagano, calificó la jornada como "un día histórico" para la policía local, resaltando que la llegada de estos equipos, especialmente las Taser, viene acompañada de una capacitación constante para garantizar su uso correcto.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Rafaela
Castellanos
Pablo Cococcioni
PDI

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro