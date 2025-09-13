Seguridad

Refuerzan la PDI de Rafaela con minibús tecnológico y armamento no letal

El ministro Cococcioni hizo entrega de un minibús con tecnología para investigación criminal a la PDI de Rafaela. La ciudad será punto focal para la prueba piloto de pistolas Taser. Esta inversión busca fortalecer el combate al delito y la impunidad, con una labor conjunta entre provincia y municipio.