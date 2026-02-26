Complejo escenario

Tres factores detrás de la caída industrial: tasas, consumo y competencia

Tras el comunicado de FISFE que advirtió por el cierre de empresas y pérdidas de empleos, desde la Cricex compartieron un escenario de la realidad del sur provincial. Caída de la actividad, dificultades financieras y competencia importada marcan el escenario productivo.