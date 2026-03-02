Matilde fortalece la atención social con su Equipo Interdisciplinario de Niñez, Adolescencia y Familia

La Comuna de Matilde ratificó su compromiso con el desarrollo humano y la promoción de derechos a través del funcionamiento activo del Equipo Interdisciplinario de Niñez, Adolescencia y Familia, articulado con el Área de Género y el Área Social.
El Ejecutivo local dio detalles del trabajo llevado adelante por el equipo Interdisciplinario de Niñez, Adolescencia y Familia, junto al Área de Género y el Área Social. El espacio brinda asesoramiento, orientación y acompañamiento profesional para fortalecer derechos y promover el bienestar comunitario.
La Comuna de Matilde ratificó su compromiso con el desarrollo humano y la promoción de derechos a través del funcionamiento activo del Equipo Interdisciplinario de Niñez, Adolescencia y Familia, articulado con el Área de Género y el Área Social.
Se trata de un dispositivo de intervención comunitaria que tiene como objetivo brindar contención, orientación y asesoramiento profesional a vecinos que atraviesan situaciones familiares o sociales que requieren acompañamiento institucional.
El espacio está diseñado bajo una lógica interdisciplinaria, lo que permite abordar las distintas problemáticas desde una perspectiva integral, contemplando dimensiones sociales, familiares y de género.
Desde la Comuna destacaron que el servicio funciona como un ámbito de escucha activa y trabajo profesional, orientado a fortalecer derechos, acompañar procesos familiares y promover el bienestar general de la comunidad.
La propuesta busca consolidarse como un punto de referencia local para consultas vinculadas a niñez y adolescencia, situaciones de vulnerabilidad social o problemáticas relacionadas con violencia y desigualdad de género.
La atención se realiza los lunes de 8:00 a 12:00 horas en la sede ubicada en Santa Fe 616.
Quienes necesiten asesoramiento pueden comunicarse al teléfono 342 4089945 o escribir al correo electrónico [email protected].
Desde la administración comunal remarcaron la importancia de que ante cualquier inquietud o situación que requiera orientación, la comunidad se acerque o tome contacto con el equipo profesional.
La consolidación de este espacio reafirma la política local de acompañamiento social y promoción de derechos, fortaleciendo el entramado institucional que sostiene a niños, adolescentes y familias.
Con una perspectiva centrada en la prevención, la contención y el trabajo articulado, la Comuna de Matilde continúa impulsando acciones destinadas a mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a derechos en el ámbito local.