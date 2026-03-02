Acompañamiento

Matilde fortalece la atención social con su Equipo Interdisciplinario de Niñez, Adolescencia y Familia

El Ejecutivo local dio detalles del trabajo llevado adelante por el equipo Interdisciplinario de Niñez, Adolescencia y Familia, junto al Área de Género y el Área Social. El espacio brinda asesoramiento, orientación y acompañamiento profesional para fortalecer derechos y promover el bienestar comunitario.