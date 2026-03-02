Cayastá suma un nuevo centro de salud y fortalece la atención primaria en barrio La Planta

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe puso en funcionamiento este sábado un nuevo espacio de atención primaria de la salud en el barrio La Planta, en la localidad de Cayastá, departamento Garay.
El efector brindará cobertura sanitaria a alrededor de 250 vecinos y vecinas, con servicio de enfermería de lunes a viernes y atención médica dos veces por semana, en coordinación con el SAMCo local.
La apertura del centro responde a un relevamiento territorial que permitió detectar dificultades concretas de acceso al sistema sanitario.
La distancia de aproximadamente tres kilómetros entre el barrio y el casco urbano representaba una barrera significativa para controles preventivos, tratamientos y consultas médicas.
En muchos casos, el traslado hasta el SAMCo implicaba cruzar sectores de ruta o realizar recorridos complejos, lo que desalentaba el seguimiento de controles periódicos y la continuidad de tratamientos.
Durante la inauguración, autoridades provinciales y locales destacaron el trabajo articulado que permitió concretar el proyecto, impulsado conjuntamente por el Ministerio de Salud provincial, el senador departamental y la comuna de Cayastá.
El subsecretario de Gestión Territorial Centro-Norte del Ministerio de Salud, Leonardo Martínez, explicó que la creación del efector se enmarca en la política de fortalecimiento y descentralización de la atención primaria que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en toda la provincia.
“Esta inauguración es producto de la política que impulsa la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y del pedido de nuestro gobernador: que la salud pública esté cada día más cerca de los santafesinos y pueda resolver sus problemáticas en el lugar donde viven”, señaló el funcionario.
Martínez recordó además que recientemente se habilitó otro centro de salud en Colonia Yatay, en el departamento San Javier, consolidando la expansión de la red sanitaria en el centro-norte provincial. Asimismo, subrayó la importancia de garantizar la continuidad del servicio, el abastecimiento de insumos y medicamentos, y la sostenibilidad operativa del nuevo espacio.
El senador departamental Germán Baumgartner valoró el proceso de construcción colectiva del proyecto. “Este es un sueño realizado que logramos trabajando en equipo. Recorrimos casa por casa escuchando a los vecinos y así surgió la iniciativa. La respuesta del Ministerio y del SAMCo fue inmediata”, afirmó.
Por su parte, el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli, destacó que la inauguración se inscribe en un esquema de inversión más amplio que la Provincia viene ejecutando en la localidad, que incluye mejoras en la red de agua potable y la construcción de una ciclovía para reforzar la seguridad vial en la zona.
En tanto, la directora del SAMCo local, Laura Joagou, explicó que la iniciativa surgió tras un trabajo conjunto con la Mesa de Salud del Senado, luego de detectar que numerosos vecinos del barrio no estaban incorporados al sistema sanitario formal debido a la distancia y las dificultades de traslado.
Integrantes del equipo sanitario que participaron del relevamiento previo resaltaron el valor del abordaje territorial y del vínculo directo con la comunidad. Señalaron que el nuevo espacio permitirá reforzar las acciones preventivas, el seguimiento de pacientes crónicos y la promoción de hábitos saludables.