Departamento Garay

Cayastá suma un nuevo centro de salud y fortalece la atención primaria en barrio La Planta

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe inauguró un nuevo espacio de atención primaria en el barrio La Planta de Cayastá, departamento Garay. El efector brindará cobertura sanitaria a unos 250 vecinos, con servicio permanente de enfermería y atención médica programada, en articulación con el SAMCo local.