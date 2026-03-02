#HOY:

Humboldt abrió la inscripción a los Cursos de Formación Profesional 2026

Autoridades comunales anunciaron una nueva edición de capacitaciones en informática, electricidad domiciliaria y elaboración de dulces, destinadas a mayores de 18 años. Los mismos cuenta con certificación del gobierno santafesino

La Comuna de Humboldt anunció la apertura de inscripciones para los Cursos de Formación Profesional y Capacitación Laboral 2026, una propuesta orientada a fortalecer competencias técnicas y mejorar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

Desde el gobierno local destacaron que la iniciativa forma parte de una política sostenida de acompañamiento a vecinos y vecinas que buscan ampliar sus herramientas laborales, ya sea para acceder a un empleo formal, generar emprendimientos propios o actualizar conocimientos en áreas específicas.

Oferta formativa 2026

La propuesta incluye tres trayectos de capacitación: Capacitación Laboral en Informática, orientada a brindar conocimientos prácticos en herramientas digitales, cada vez más demandadas en distintos ámbitos laborales.

Montador Electricista Domiciliario, con formación técnica vinculada a instalaciones eléctricas residenciales, un perfil con alta salida laboral.

Elaboración Artesanal de Dulces y Conservas, destinada a quienes buscan desarrollar habilidades en producción alimentaria con potencial emprendedor.

Las capacitaciones están dirigidas a personas mayores de 18 años y apuntan a combinar contenidos teóricos con instancias prácticas, promoviendo una formación aplicada a situaciones reales de trabajo.

Modalidad de inscripción

La inscripción puede realizarse de manera online, a través del enlace disponible en el perfil oficial de la Comuna, o de forma presencial en las oficinas comunales. Autoridades del Ejecutivo local recordaron que se debe completar un formulario por cada curso al que se desee postular.

Con esta nueva convocatoria, la Comuna de Humboldt reafirma su compromiso con la educación no formal y el desarrollo productivo local, entendiendo que la formación profesional constituye una herramienta estratégica para el crecimiento individual y comunitario.

