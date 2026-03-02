En la costa santafesina

San Javier eligió su proyecto del Presupuesto Participativo Joven y priorizó la salud emocional

La ciudad de San Javier fue sede de la instancia final del Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe. Tras un proceso de capacitación y formulación de propuestas, los jóvenes votaron el proyecto “41 ADC”, orientado a la salud emocional y la prevención de adicciones mediante intervenciones artísticas en el espacio público.