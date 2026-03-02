San Javier eligió su proyecto del Presupuesto Participativo Joven y priorizó la salud emocional

La Plaza San Martín de San Javier fue escenario de la presentación y votación final de los proyectos del Presupuesto Participativo Joven, una política pública impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe.
La ciudad de San Javier fue sede de la instancia final del Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe. Tras un proceso de capacitación y formulación de propuestas, los jóvenes votaron el proyecto “41 ADC”, orientado a la salud emocional y la prevención de adicciones mediante intervenciones artísticas en el espacio público.
La jornada marcó el cierre de un proceso iniciado el año pasado, cuando jóvenes de la localidad comenzaron a trabajar en la elaboración de propuestas para abordar problemáticas y demandas propias de su generación.
En la primera etapa se presentaron seis iniciativas, de las cuales cuatro alcanzaron la instancia final de votación. Las propuestas abordaron temáticas vinculadas al deporte, la salud mental, la cultura y la integración comunitaria.
El coordinador del Área Joven municipal, Franco Benítez, explicó que el programa —impulsado por la Dirección Provincial de Juventudes— incluyó capacitaciones, instancias de acompañamiento técnico y evaluaciones previas antes de llegar a la votación.
“Hoy estamos dando cierre a un trabajo que comenzó el año pasado, cuando los jóvenes presentaron sus ideas. Luego pasaron por distintas instancias de selección y acompañamiento para transformar esas ideas en proyectos concretos”, señaló.
Benítez también destacó la articulación con el comité evaluador, integrado por representantes del gobierno local y del Concejo, y remarcó la importancia de generar espacios institucionales de participación juvenil.
La coordinadora provincial del programa, Aldana Fassetta, detalló que esta fue la primera edición del Presupuesto Participativo Joven y que se implementó en 19 localidades, una por cada departamento de la provincia.
“La iniciativa busca que los propios jóvenes identifiquen problemáticas, piensen soluciones y aprendan a formular proyectos. Primero reciben capacitaciones y luego se abre la votación para que toda la juventud de la localidad elija qué propuesta quiere que se haga realidad”, explicó.
Según anticipó, el objetivo es ampliar el alcance territorial del programa en próximas ediciones.
Entre los proyectos que llegaron a la instancia de votación se destacó “conectAR, espacios para hablar, sentir y sanar”, presentado por Giovanna y Agostina. La propuesta apunta a generar ámbitos comunitarios de acompañamiento emocional para jóvenes, niños y adultos.
También participó “Un club para todos”, impulsado por integrantes de Boulevard Vóley, que propone la creación de un espacio público para la práctica deportiva luego de haber perdido el lugar donde entrenaban.
Por su parte, estudiantes de la Escuela California elaboraron “Feria de Colectividades Presente Joven”, una iniciativa cultural destinada a visibilizar tradiciones de distintos países a través de instituciones locales.
La propuesta más votada fue “41 ADC”, presentada por jóvenes vinculados a la iglesia Familia de Dios. La iniciativa se centra en la promoción de la salud mental y la prevención de adicciones mediante murales de arte urbano en distintos puntos de la ciudad.
Las intervenciones artísticas representarán a personajes conocidos que hayan atravesado situaciones difíciles o expresado emociones profundas, acompañadas de frases reflexivas. Además, cada mural incluirá un código QR que redirigirá a una plataforma digital con contenidos de acompañamiento emocional y permitirá la inscripción a charlas mensuales que se desarrollarán en distintos espacios de San Javier.
La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas el director provincial de Turismo, Samuel Sager; el presidente de la Juventud Radical Nacional, Nahuel Breglia; el secretario general Ernesto Caviglioni; las concejales Gabriela Kogel y Romina Cantero; el secretario de Cultura y Educación, Fernando Vázquez; y la coordinadora de Deportes, Nadia Mendoza.
Desde la organización destacaron el compromiso y la participación activa de los jóvenes, muchos de los cuales atravesaron su primera experiencia en formulación de proyectos y procesos de decisión colectiva.
El Presupuesto Participativo Joven busca precisamente consolidar ese involucramiento, brindando herramientas para que las nuevas generaciones se integren activamente en la construcción de políticas públicas que impacten de manera directa en su comunidad.