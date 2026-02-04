Departamento Las Colonias

El desagüe troncal Hohenfels avanza un 40 % y beneficiará a más de 10.000 vecinos de Esperanza

Con una inversión provincial superior a los 3.200 millones de pesos, continúa la primera etapa del desagüe troncal Hohenfels en Esperanza, una obra clave para el drenaje urbano y el desarrollo del sector oeste de la ciudad.