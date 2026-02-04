El desagüe troncal Hohenfels avanza un 40 % y beneficiará a más de 10.000 vecinos de Esperanza

El Gobierno Provincial continúa con la primera etapa para la construcción del desagüe troncal Hohenfels en Esperanza, departamento Las Colonias, una obra clave para mejorar el drenaje urbano de la ciudad que ya alcanzó el 40 % de avance.
Con una inversión provincial superior a los 3.200 millones de pesos, continúa la primera etapa del desagüe troncal Hohenfels en Esperanza, una obra clave para el drenaje urbano y el desarrollo del sector oeste de la ciudad.
El Gobierno Provincial continúa con la primera etapa para la construcción del desagüe troncal Hohenfels en Esperanza, departamento Las Colonias, una obra clave para mejorar el drenaje urbano de la ciudad que ya alcanzó el 40 % de avance.
Para ello, la Provincia invierte más de 3.200 millones de pesos.
Tras la última recorrida por la obra junto al gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que “con el 40 % de avance, llevamos ejecutados más de 400 metros de entubado, completamos la excavación sobre calle Alem y finalizamos dos cámaras de inspección, mientras se encuentra en ejecución la tercera”.
“Se trata de una intervención fundamental para la ciudad, ya que garantiza un adecuado drenaje pluvial, beneficia a más de 10.000 vecinos del sector oeste y permite proyectar futuras obras de pavimentación y mejoras en la infraestructura urbana”, explicó Enrico en relación al impacto de la obra en la ciudad.
La obra contempla el entubado del conducto principal en calle Alem, entre Hohenfels y Janssen (Tramo I); y en calle Hohenfels, entre Alem y la Ruta Provincial N° 70 (Tramo II).
El proyecto prevé la construcción de 1.120 metros lineales de conductos de hormigón, con dimensiones de 3 metros de base por 1,40 metros de altura, además de ocho cámaras de registro e inspección.Obra estratégica
Por su parte, la diputada provincial Jimena Senn remarcó la importancia estratégica de la obra y sostuvo que “el desagüe troncal Hohenfels es una intervención largamente esperada por la comunidad de Esperanza y una respuesta concreta a una demanda histórica de los vecinos".
Esta obra no sólo mejora el escurrimiento pluvial y reduce el riesgo de anegamientos, sino que también permite planificar el crecimiento ordenado de la ciudad, habilitando nuevas obras de infraestructura y pavimentación.
"Es una inversión muy significativa del Gobierno Provincial que impacta directamente en la calidad de vida de más de 10.000 familias y demuestra una clara decisión de dar soluciones estructurales donde durante años hubo postergaciones”.
En tanto que, el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, destacó que “el desagüe Hohenfels es una obra esperada desde hace más de 30 años. Sin esta infraestructura, el sector oeste de la ciudad no puede evacuar correctamente los excedentes hídricos. Estamos muy agradecidos con el Gobierno Provincial por llevar adelante una obra que, como municipio, sería imposible de afrontar”.
El proyecto prevé la ejecución de dos etapas adicionales que complementarán los trabajos actuales, con el objetivo de brindar una solución definitiva al sistema de escurrimiento pluvial de la ciudad. A cinco meses del inicio de la obra, continúan las tareas de excavación y entubado del desagüe.