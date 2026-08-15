ExpoVenado 2026 ya está en marcha y tendrá este sábado una visita de fuerte peso institucional: la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participa del corte de cintas de la 90° edición de la tradicional muestra organizada por la Sociedad Rural de Venado Tuerto.
La vicepresidenta Villarruel participa del corte de cinta de la 90° ExpoVenado
La llegada de la funcionaria se concretará luego de varios días de expectativa. Este medio había anticipado el martes 11 de agosto la posibilidad de que Villarruel eligiera ExpoVenado para una nueva aparición vinculada con el sector agropecuario, cuando todavía no existía confirmación oficial y el sábado y el domingo aparecían como las fechas con mayores posibilidades.
La exposición comenzó este viernes 14 con una jornada orientada principalmente al productor agropecuario y continuará hasta el lunes 17 de agosto, reuniendo producción, ganadería, tecnología, capacitación, emprendedores, historia, cultura, tradición y espectáculos en el predio ruralista.
El productor agropecuario abrió la edición 90
La primera jornada tuvo una agenda pensada para el intercambio, la capacitación y el análisis de los desafíos que atraviesa actualmente el campo. Hubo jura de ovinos, propuestas institucionales y charlas técnicas, además de espacios vinculados con la sustentabilidad y las nuevas herramientas disponibles para la producción.
Entre las actividades se desarrollaron exposiciones sobre el negocio ganadero, perspectivas para la próxima campaña y gestión responsable de envases vacíos de fitosanitarios, con participación de Campo Limpio. La apertura tuvo además una edición especial de Tranquera Abierta, el envío conducido por Martín Roggero, completando una jornada con fuerte perfil productivo.
Larti Innova acercó el agro tecnológico a los jóvenes
La innovación fue otro de los ejes fuertes del viernes con la llegada del camión Larti Innova, presentado por Lartirigoyen como una experiencia interactiva destinada a mostrar las herramientas y desarrollos tecnológicos que están transformando los procesos productivos.
El proyecto educativo, bajo el lema “Viaje al sector agro productivo, sustentable, tecnológico e innovador”, está especialmente orientado a estudiantes secundarios. A través de actividades, demostraciones y contenidos, permite conocer nuevas tecnologías y también alternativas de formación, perfiles profesionales y oportunidades laborales relacionadas con la actividad agropecuaria.
Su presencia en ExpoVenado permitió generar un espacio de contacto entre jóvenes, empresas, instituciones educativas y el entramado productivo regional, mostrando también la diversidad de posibilidades profesionales que actualmente ofrece el agro.
Curso para formar operadores de drones
El Gobierno de Venado Tuerto, la UTN Facultad Regional Venado Tuerto y la firma Tierra Agro-Laboratorio Argentino aprovecharon el marco de ExpoVenado para presentar un nuevo curso presencial de Operador de Drones, dentro del programa Conecta Empleo.
Del anuncio participaron el intendente Leonel Chiarella; la directora de Empleo, Inés Paitovi; el representante de Tierra Agro, Nohar Ponce; y el decano de la UTN venadense, Jorge Rena. El jefe municipal vinculó la iniciativa con la articulación público-privada y remarcó que las capacitaciones son diseñadas a partir de demandas concretas del sector productivo.
“No hacemos capacitaciones al azar, sino que está todo planificado y se vincula a una demanda del sector productivo”, sostuvo Chiarella, quien aseguró además que en los últimos años más de 1.300 personas consiguieron empleo en empresas de la ciudad a partir de las capacitaciones impulsadas por el municipio.
El curso tendrá 30 horas de duración, con 15 teóricas y otras 15 prácticas, comenzará el lunes 7 de septiembre y contará con solo 12 vacantes. La formación incluirá operación y mantenimiento de drones, reglamentación, prevención de riesgos y conceptos básicos de meteorología.
Vicepresidenta en el corte de cintas
La atención política e institucional se trasladará este sábado al pórtico de calle Chile, donde se realizará el corte de cintas oficial de la muestra. Allí estará la vicepresidenta Victoria Villarruel, acompañando a la presidenta de la Sociedad Rural Venado Tuerto, Noelia Castagnani, y al intendente municipal Leonel Chiarella, entre otras autoridades locales y regionales.
La ceremonia contará además con la presencia de integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, otro de los atractivos especiales de esta edición aniversario. En ese mismo marco se realizará un homenaje a quienes fueron locutores oficiales de ExpoVenado a lo largo de su historia.
La actividad comenzará antes, desde las 10, con un encuentro con Veteranos de Malvinas, una chocolatada destinada a los más chicos y la jura final de ovinos a cargo del Ateneo de Sociedad Rural Venado Tuerto.
La programación continuará en la Pista Central y distintos sectores del predio con exhibición de emprendados, presentación de carruajes, demostración de drones y recorrida de jurados por la muestra estática. Tradición y nuevas tecnologías volverán así a compartir espacio dentro de una de las jornadas que se anticipa entre las más convocantes.
También tendrá lugar una nueva edición de Expo Canina, con desfile de razas, historia y premios. A las 16.30 llegará otro momento destacado con un partido de Pato, deporte nacional argentino, mientras que desde las 17 actuará Carlos Marchessi.
El sábado finalizará con el reconocimiento a los expositores y la correspondiente entrega de banderines y premios.
La historia de Venado Tuerto, dentro de la Expo
En el stand institucional del Gobierno municipal, de 11 a 18, podrá recorrerse la muestra itinerante “Venado Tuerto (1884-1935): La construcción del espacio geográfico y la historia local, desde su fundación hasta la creación del municipio”.
La propuesta fue elaborada por los profesorados de Historia del ICES y Geografía del IES N° 7 y reúne documentos, planos y fotografías para reconstruir los primeros años de la ciudad. La iniciativa busca funcionar como herramienta didáctica para las escuelas y acercar a toda la comunidad una parte fundamental de la memoria colectiva venadense.
A esto se suma la digitalización de la historia de ExpoVenado, que permite recorrer documentos y registros de una exposición que forma parte del patrimonio productivo e institucional de la ciudad.
Hampshire Down y Boer, protagonistas de la producción ganadera
Otro de los atractivos de la edición número 90 es la presencia de las razas Hampshire Down y Boer, que suman protagonismo a la propuesta ganadera de ExpoVenado.
La Exposición Nacional Hampshire Down reúne ejemplares, cabañas y productores especializados en esta tradicional raza ovina, mientras que la presencia de Boer amplía la muestra ganadera y permite acercar al público otra de las producciones presentes en el predio.
Ambas propuestas ponen en primer plano el trabajo de los criadores y la diversidad de la producción regional, al mismo tiempo que permiten a las familias y visitantes conocer de cerca ejemplares y actividades vinculadas con el sector.
Más de 130 emprendedores en el Paseo de la Ciudad
La economía local también tiene un espacio importante mediante el Paseo de la Ciudad, con la presencia de más de 130 emprendedores y artesanos de diferentes rubros.
La propuesta impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo incluye stands comerciales, productores hortícolas, patio de desayuno y merienda y un espacio destinado a difundir el programa Impulso Emprendedor.
Santilli sigue en duda para el acto oficial
El domingo 16, a las 14.30, tendrá lugar el acto inaugural oficial por los 90 años de ExpoVenado, ceremonia diferente al corte de cintas previsto para este sábado.
En las últimas horas comenzó a mencionarse la posibilidad de que participe el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, aunque su llegada todavía no se encontraba confirmada.
Lo que sí quedó descartado es el arribo del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, quien finalmente no participará de ExpoVenado.
Entre otras posibles presencias nacionales seguían apareciendo el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo. Por parte de la Provincia se mencionaban al secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, y al secretario coordinador general del Ministerio de Desarrollo Productivo, Federico Carballeira.
Más allá de esos nombres, la conformación definitiva de la representación nacional y provincial para el acto del domingo continuaba pendiente de confirmaciones por parte de la organización.
La jornada del domingo tendrá una fuerte impronta tradicionalista con desfile, carruajes, tropillas e instituciones vinculadas con la identidad rural argentina. La celebración buscará poner en valor las raíces de una exposición que alcanza nueve décadas de historia.
En el escenario central estarán el Gran Pericón Nacional, a cargo del Cuerpo Folklórico Municipal, y la Banda Municipal Cayetano Alberto Silva, que celebrará sus 65 años de trayectoria.
Desde las 18, La Peña de la Rural
El domingo no terminará con el acto institucional. Desde las 18 comenzará una nueva edición de La Peña de la Rural, que extenderá la experiencia de ExpoVenado con folklore, música, baile y gastronomía.
Sobre el escenario se presentarán Agustín Turdó, Sin Orilla y Herencia Chillado Biaus, mientras que el cierre estará a cargo de Leo Guerini, con un set de cachengue. Además, habrá barra de tragos y food trucks, en un espacio pensado para continuar la celebración entre amigos, familias y distintas generaciones.
Un dato importante es que la misma entrada adquirida para ingresar el domingo permitirá acceder a La Peña de la Rural, sin necesidad de comprar un ticket adicional.
El lunes será el turno de Maximiliano Pullaro
La actividad institucional continuará durante la última jornada. En la tarde del lunes 17, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrerá ExpoVenado luego de encabezar los actos por el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín en la renovada plaza San Martín.
La jornada tendrá además actividades camperas, remate de ovinos, apartes y exhibiciones ecuestres, manteniendo el perfil rural y familiar durante las últimas horas de la edición aniversario.
El lunes también habrá espacio para la concientización ambiental. Los voluntarios de Reciclar Venado estarán presentes en el stand oficial del Gobierno municipal para compartir las acciones desarrolladas en el marco del objetivo de cierre del basural a cielo abierto.
La propuesta incluirá juegos para distintas edades, actividades de concientización e información, buscando sumar a los visitantes a las políticas ambientales que se llevan adelante en la ciudad.
Un auto 0 Km, una moto y otros grandes premios
Otro de los grandes atractivos del cierre serán los sorteos de ExpoVenado 2026. Entre quienes hayan adquirido sus entradas se sortearán un Fiat Mobi 0 Km de Grupo Méndez, una motocicleta de Grupo Corven, un silobolsa Plastar y una pileta de Espacio Maibach completamente instalada.
La música pondrá el broche final a cuatro jornadas de intensa actividad. Ale Ceberio será el encargado del cierre artístico del lunes, antes de la despedida definitiva de una edición especialmente significativa por los 90 años de la muestra.
Entradas a $10.000 por jornada
La entrada general tiene un valor de $10.000 por jornada y el ingreso es gratuito para jubilados, menores de 12 años y personas con discapacidad. Quienes ingresen sin cargo y deseen participar de los sorteos deberán adquirir una entrada para contar con su correspondiente cupón.
Operativo especial en los accesos
Para acompañar la convocatoria, el Gobierno de Venado Tuerto dispuso un operativo conjunto de tránsito y seguridad con participación de Control Urbano, Policía provincial, Policía Vial, Policía Federal, Gendarmería y personal de la Comisaría 12ª.
Durante las jornadas habrá tránsito asistido sobre ruta 8, ordenamiento de los accesos y sectores diferenciados para vehículos particulares, motos, taxis, remises y transporte urbano especial.
Con la visita confirmada de Victoria Villarruel este sábado, la expectativa por las autoridades que puedan arribar el domingo y la recorrida de Maximiliano Pullaro el lunes, ExpoVenado entra en sus jornadas centrales combinando el perfil institucional de una edición histórica con una amplia programación para el campo y toda la comunidad.