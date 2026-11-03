Con apoyo provincial

La Fiesta Santafesina del Fernet tendrá su tercera edición este fin de semana

La celebración se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Paseo del Centenario de María Susana. La propuesta incluirá espectáculos musicales, carros gastronómicos, feria de emprendedores y artesanos y el concurso Sabores a Fernet, con entrada libre y gratuita.