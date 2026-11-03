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La Fiesta Santafesina del Fernet tendrá su tercera edición este fin de semana

La celebración se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Paseo del Centenario de María Susana. La propuesta incluirá espectáculos musicales, carros gastronómicos, feria de emprendedores y artesanos y el concurso Sabores a Fernet, con entrada libre y gratuita.

María Susana celebra la tercera Fiesta Santafesina del FernetMaría Susana celebra la tercera Fiesta Santafesina del Fernet
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La localidad de María Susana, en el departamento San Martín, será escenario este sábado 7 y domingo 8 de noviembre de la tercera edición de la Fiesta Santafesina del Fernet.

El encuentro se desarrollará en el Paseo del Centenario, con entrada libre y gratuita, y ofrecerá dos jornadas de música en vivo, gastronomía, feria de emprendedores y artesanos y actividades vinculadas a esta tradicional bebida.

María Susana celebra la tercera Fiesta Santafesina del FernetMaría Susana celebra la tercera Fiesta Santafesina del Fernet

La celebración reunirá a artistas de Santa Fe y Córdoba, además de propuestas gastronómicas y espacios para productores y emprendedores de la región. La iniciativa busca consolidarse como una de las propuestas festivas del calendario provincial y poner en valor una historia que vincula a María Susana con la difusión del fernet en la región.

Una historia ligada a la identidad local

El presidente comunal de María Susana, Omar Arce, recordó los orígenes de la celebración y su relación con la historia de la localidad. Según explicó, el fundador de la comuna, de origen genovés, fue quien llevó el Fernet Branca a Rosario en 1858, desde donde posteriormente comenzó a distribuirse en distintos puntos de Santa Fe y Córdoba.

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Ese vínculo histórico dio origen a una propuesta que, con el paso de los años, trascendió el ámbito local y se convirtió en una celebración que busca representar a toda la provincia.

En ese marco, también avanza el proyecto legislativo para declarar a María Susana como Capital Provincial del Fernet, una iniciativa que cuenta con media sanción.

Música y espectáculos durante dos jornadas

La programación artística comenzará el sábado 7 con las presentaciones del músico folclórico Facu Larrieta, el grupo local La Juntada, Aclamado Amistad y La Monada, que llegará con su propuesta de cuarteto cordobés.

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El domingo 8 será el turno de No Podés Saber Todo, de San Jorge; Rayanos, junto a Dani Guardia; y el Ballet Español, de San Genaro. Además, se realizará una presentación de reinas provinciales y tendrá lugar el concurso Sabores a Fernet, una de las actividades centrales de la fiesta.

Gastronomía, emprendedores y sabores regionales

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los carros gastronómicos y los puestos de emprendedores y artesanos, que ofrecerán diferentes productos y propuestas para acompañar los espectáculos.

La organización recomienda asistir con reposeras para disfrutar de las actividades al aire libre. Por otra parte, informó que no estará permitido ingresar bebidas al predio.

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Con entrada libre y gratuita, la Fiesta Santafesina del Fernet propone un fin de semana de encuentro, música y gastronomía, con una identidad que conecta la historia de María Susana con una de las bebidas más representativas de la cultura popular argentina.

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