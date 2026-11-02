En el sur provincial

El Gasoducto Rosario Oeste superó el 80 % de avance y prevén finalizarlo en abril

La obra, que permanecía paralizada desde 2023 por la interrupción del financiamiento nacional, fue retomada con recursos provinciales y demanda una inversión superior a los $26.313 millones. El tendido sumará un cuarto ingreso de gas al sistema del Gran Rosario y permitirá ampliar el abastecimiento a más de 84.000 hogares, comercios, pymes e industrias.