El Gasoducto Rosario Oeste alcanzó un avance físico del 80,47 % y continúa su construcción luego de haber permanecido paralizado desde 2023. Provincia asumió el financiamiento integral de los trabajos, con una inversión total proyectada de $26.313.322.791.
El Gasoducto Rosario Oeste superó el 80 % de avance y prevén finalizarlo en abril
La obra, que permanecía paralizada desde 2023 por la interrupción del financiamiento nacional, fue retomada con recursos provinciales y demanda una inversión superior a los $26.313 millones. El tendido sumará un cuarto ingreso de gas al sistema del Gran Rosario y permitirá ampliar el abastecimiento a más de 84.000 hogares, comercios, pymes e industrias.
Según los datos oficiales, la obra había quedado detenida con un avance del 48,31 % y, tras un acuerdo con Litoral Gas en diciembre de 2024, se renegoció el contrato en enero de 2025 para garantizar su continuidad.
Hasta el momento, se efectivizaron pagos por $17.030 millones. El presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, indicó que, luego de alcanzar el 80 % de ejecución, se habilitaron otros $1.600 millones para avanzar con los trabajos. Además, señaló que se prevé completar una etapa hacia fines de este año y finalizar el conjunto de la obra en abril de 2027.
Más capacidad para hogares y sectores productivos
El proyecto contempla la construcción de más de 38 kilómetros de infraestructura, distribuidos en 35.555 metros de ramales principales y 3.295 metros de redes de distribución. Su puesta en funcionamiento incorporará un cuarto ingreso de gas al sistema de Rosario y permitirá incrementar el caudal disponible en la red del área metropolitana.
De acuerdo con las estimaciones del proyecto, la infraestructura tendrá impacto directo sobre 84.550 viviendas, 3.382 pymes e instituciones y 70 grandes industrias. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Rosario, con 61.688 hogares; Funes, con 12.500; Roldán, con 3.700; e Ibarlucea, con 3.830.
También mejorará la factibilidad técnica para futuras conexiones y ampliaciones del servicio en Soldini, donde se contemplan 202 hogares; Granadero Baigorria, con 1.340; y Capitán Bermúdez, con 1.290.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el impacto que tendrá la disponibilidad de gas en la actividad económica regional. Según explicó, el acceso a este recurso permitirá que empresas que actualmente utilizan otros combustibles puedan reducir sus costos operativos y mejorar su competitividad. También señaló que el suministro energético es un factor importante para acompañar nuevas inversiones y ampliar la capacidad industrial.
Infraestructura energética para el Gran Rosario
El gasoducto forma parte del programa provincial "Gasoductos para el Desarrollo", que contempla distintas obras destinadas a ampliar la infraestructura de transporte y distribución de gas en Santa Fe.
En ese marco, Puccini mencionó que actualmente se ejecutan seis gasoductos en la provincia, con una extensión conjunta cercana a los 615 kilómetros, destinados a más de 45 localidades y con una inversión global que ronda los $200.000 millones.
Por su parte, el CEO de Litoral Gas, Dante Dell’Elce, sostuvo que la nueva infraestructura permitirá incorporar usuarios residenciales, comercios e industrias, además de fortalecer el funcionamiento general del sistema de distribución en el Gran Rosario.
La ampliación de la capacidad de abastecimiento busca responder tanto a la demanda domiciliaria como a las necesidades energéticas del entramado productivo.
La disponibilidad de gas por red constituye un insumo estratégico para industrias y empresas, ya que puede reducir costos, favorecer la incorporación de nuevas actividades y generar mejores condiciones para la expansión económica de la región.