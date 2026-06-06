La historia, la cultura y las tradiciones italianas fueron el eje de una jornada especial organizada por el Círculo Siciliano de Santa Fe en conmemoración de dos fechas significativas para la colectividad: el Día del Inmigrante Italiano y la Fiesta de la República Italiana, celebrada cada 2 de junio.
La comunidad italiana de Santa Fe celebró fechas emblemáticas con una propuesta educativa
En el marco del Día del Inmigrante Italiano y de la Fiesta de la República Italiana, el Círculo Siciliano de Santa Fe organizó una jornada educativa y cultural destinada a los alumnos de los cursos de idioma italiano. La actividad combinó formación, reflexión e intercambio sobre la historia de la inmigración italiana y su legado en Argentina, fortaleciendo el vínculo con las raíces y la identidad cultural.
La propuesta estuvo destinada a los alumnos de los cursos de idioma italiano que impulsa la institución y se desarrolló bajo una modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de estudiantes interesados en profundizar sus conocimientos sobre la historia y el legado de Italia.
Un espacio para conocer la historia y valorar el legado inmigrante
La actividad incluyó una disertación a cargo de la docente Susana Dorato, quien abordó distintos aspectos vinculados con el proceso inmigratorio italiano, su influencia en la construcción social, económica y cultural de la Argentina y el significado histórico de la constitución de la República Italiana.
A lo largo del encuentro se generó un espacio de reflexión e intercambio que permitió a los participantes comprender la importancia de la inmigración italiana en el desarrollo del país y reconocer el aporte realizado por millones de familias que encontraron en Argentina una nueva tierra para construir su futuro.
La jornada también puso en valor la preservación de la memoria histórica como una herramienta fundamental para fortalecer la identidad cultural y mantener vivo el vínculo con las generaciones que forjaron gran parte de la historia de la región.
Participación presencial y virtual de estudiantes de italiano
Los alumnos que participaron de manera virtual siguieron las actividades a través de la plataforma Zoom, mientras que quienes asistieron a la sede institucional compartieron la experiencia de forma presencial, favoreciendo el intercambio entre estudiantes, docentes y miembros de la comunidad.
La convocatoria permitió reunir a personas de distintas edades unidas por el interés en el idioma italiano y el deseo de profundizar el conocimiento sobre las raíces culturales que forman parte de la identidad de numerosas familias santafesinas.
La actividad fue moderada por el presidente del Círculo Siciliano de Santa Fe, Julián Ovando Salemi, acompañado por la tesorera Myriam Favaccio, la secretaria general Teresa Muscolino y las integrantes de la comisión directiva Liria Vianco y Adriana Alessandro.
Cultura, gastronomía y tradiciones para fortalecer las raíces
Además de los contenidos históricos, la jornada incluyó la presentación de trabajos realizados por los alumnos, quienes compartieron producciones con frases alusivas a la cultura italiana y a la importancia de preservar las tradiciones heredadas de los inmigrantes.
La propuesta también incorporó un componente gastronómico, con preparaciones elaboradas por el chef Roque Montenegro, sumando sabores característicos de la cocina italiana a una celebración que buscó integrar distintas expresiones culturales.
Desde la institución destacaron que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y a reafirmar el compromiso del Círculo Siciliano con la enseñanza del idioma italiano y la difusión de su patrimonio histórico y cultural.
Bajo la premisa de que conocer la historia permite comprender las raíces y valorar el legado de quienes precedieron a las generaciones actuales, la entidad continúa desarrollando actividades que promueven la preservación de la identidad italiana y el acercamiento de nuevas generaciones a una herencia cultural que sigue profundamente presente en la vida social santafesina.