Historia, idioma y tradiciones

La comunidad italiana de Santa Fe celebró fechas emblemáticas con una propuesta educativa

En el marco del Día del Inmigrante Italiano y de la Fiesta de la República Italiana, el Círculo Siciliano de Santa Fe organizó una jornada educativa y cultural destinada a los alumnos de los cursos de idioma italiano. La actividad combinó formación, reflexión e intercambio sobre la historia de la inmigración italiana y su legado en Argentina, fortaleciendo el vínculo con las raíces y la identidad cultural.