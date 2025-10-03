Actividad legislativa

Di Gregorio destacó que la Justicia obligó a avanzar con obras en las rutas nacionales

Tras meses de gestiones judiciales y reclamos regionales, comenzaron los trabajos en las rutas nacionales 8, 33 y 7. La senadora Leticia Di Gregorio remarcó que la decisión judicial y el esfuerzo colectivo lograron que Vialidad Nacional avanzara con las obras pendientes en el sur santafesino.