Di Gregorio destacó que la Justicia obligó a avanzar con obras en las rutas nacionales
Tras meses de gestiones judiciales y reclamos regionales, comenzaron los trabajos en las rutas nacionales 8, 33 y 7. La senadora Leticia Di Gregorio remarcó que la decisión judicial y el esfuerzo colectivo lograron que Vialidad Nacional avanzara con las obras pendientes en el sur santafesino.
Personal de Vialidad avanzando en el plan de bacheo.
La senadora provincial Leticia Di Gregorio repasó la extensa secuencia de gestiones judiciales y políticas que, tras meses de reclamos y medidas cautelares, obligaron a Vialidad Nacional y al Gobierno de Javier Milei a poner en marcha obras en las rutas nacionales del sur santafesino.
La legisladora recordó que el 11 de marzo de este año se inició la demanda contra el organismo nacional, que fue notificado el 14 del mismo mes. A partir de allí, se sucedieron distintas presentaciones: el 25 de marzo Vialidad contestó la demanda; el 28 de marzo se otorgó de manera favorable la medida cautelar, que luego fue apelada por la demandada el 2 de abril.
Posteriormente, el 9 de mayo compareció Corredores Viales S.A., mientras que en los meses siguientes se incorporaron informes presupuestarios sin mayor impacto en la causa.
La senadora provincial Leticia Di Gregorio
Di Gregorio destacó como hecho clave la decisión del 25 de junio, cuando solicitó prorrogar la medida cautelar, que obtuvo resolución favorable el 2 de julio. “Ese fue el punto de inflexión, porque a partir de allí comenzaron los primeros trabajos en las rutas”, explicó. El 8 de julio, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida cautelar, consolidando la obligación de la Nación.
En paralelo, se sostuvo la presión política: el 2 de agosto se llevó adelante un multitudinario reclamo en la rotonda de las rutas 8 y 33, en Venado Tuerto, con la participación de vecinos de toda la región. Días más tarde fue llevado a Buenos Aires el petitorio allí rubricado con más de 500 firmas. Luego, el 12 de agosto se celebró la audiencia oral y pública prevista por el artículo 360.
Reclamo ruta 33
Los resultados comenzaron a verse: el 19 de agosto arrancaron las obras en la ruta 33 y, a mediados de septiembre, se iniciaron los trabajos en la ruta 8. Más recientemente, el 29 de septiembre se solicitó una nueva prórroga de la cautelar, que aguarda resolución.
Multitudinario reclamo en la rotonda de las rutas 8 y 33, en Venado Tuerto, con la participación de vecinos de toda la región.
Hoy, además de los trabajos de bacheo en las rutas nacionales 8 y 33, en la ruta 7 se está llevando adelante una obra de mayor envergadura.
“Todo este proceso demuestra que la perseverancia, la vía judicial y el trabajo conjunto con las instituciones de la región dieron sus frutos. Hoy podemos decir con claridad que, gracias a la Justicia, Vialidad Nacional está haciendo los trabajos que nos debía a los santafesinos”, concluyó Leticia Di Gregorio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.