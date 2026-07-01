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Tres clubes del departamento San Justo recibirán fondos para obras de infraestructura deportiva

Tres instituciones deportivas del departamento San Justo firmaron nuevos convenios del programa provincial Alentar, que les permitirán acceder a aportes de 20 millones de pesos para ejecutar obras de infraestructura. Los fondos estarán destinados a mejorar instalaciones deportivas y espacios de uso comunitario en San Justo, La Penca y Gobernador Crespo.