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Tres clubes del departamento San Justo recibirán fondos para obras de infraestructura deportiva

Tres instituciones deportivas del departamento San Justo firmaron nuevos convenios del programa provincial Alentar, que les permitirán acceder a aportes de 20 millones de pesos para ejecutar obras de infraestructura. Los fondos estarán destinados a mejorar instalaciones deportivas y espacios de uso comunitario en San Justo, La Penca y Gobernador Crespo.

Tres entidades deportivas firmaron convenios para ejecutar obras de infraestructura en sus sedesTres entidades deportivas firmaron convenios para ejecutar obras de infraestructura en sus sedes
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Tres entidades deportivas del departamento San Justo fueron incorporadas al programa provincial Alentar, una iniciativa que impulsa inversiones destinadas al fortalecimiento de la infraestructura de los clubes santafesinos.

Los convenios fueron suscriptos por representantes del Club Sanjustino, de la ciudad de San Justo; el Club Sportivo La Penca, de La Penca y Caraguatá; y el Giuliani Football Club, de Gobernador Crespo.

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El acto de firma se llevó a cabo en las instalaciones del Club Sanjustino, que ofició de anfitrión, y contó con la participación del senador provincial Rodrigo Borla, la subsecretaria de Municipios y Comunas de Santa Fe, Marina Bordigoni, y dirigentes de las instituciones beneficiadas.

Obras para mejorar los espacios deportivos

Cada uno de los clubes recibirá un aporte económico de 20 millones de pesos, recursos que estarán destinados exclusivamente a la ejecución de obras de infraestructura.

En el caso del Club Sanjustino, el financiamiento permitirá realizar el recambio de una importante parte del techo del gimnasio, una mejora considerada prioritaria para garantizar el normal desarrollo de las actividades deportivas y sociales.

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Por su parte, el Club Sportivo La Penca destinará los fondos a finalizar las obras del salón de usos múltiples y a mejorar el acceso sur al predio, trabajos que buscan optimizar la funcionalidad y accesibilidad de las instalaciones.

En tanto, el Giuliani Football Club, de Gobernador Crespo, avanzará con la construcción de nuevos vestuarios para la práctica del fútbol, una obra esperada por la institución para acompañar el crecimiento de sus actividades.

Nueve instituciones beneficiadas en el departamento

Durante el acto, el senador Rodrigo Borla destacó el alcance que viene teniendo el programa en el departamento San Justo y señaló que, con estas incorporaciones, ya son nueve los clubes que recibieron este tipo de financiamiento.

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Además, explicó que la normativa que dio origen al programa establece que estos aportes deben destinarse específicamente a obras de infraestructura, mientras que otras líneas de apoyo provincial permiten financiar también la compra de equipamiento deportivo o los gastos vinculados a competencias y traslados.

El programa Alentar busca fortalecer el rol social de los clubes mediante inversiones que mejoren sus instalaciones y permitan ofrecer espacios más seguros y adecuados para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

Tres entidades deportivas firmaron convenios para ejecutar obras de infraestructura en sus sedesTres entidades deportivas firmaron convenios para ejecutar obras de infraestructura en sus sedes

Con la firma de estos nuevos convenios, las tres instituciones podrán avanzar con proyectos que contribuirán a ampliar y mejorar la infraestructura disponible para deportistas y vecinos, consolidando el papel que los clubes desempeñan como espacios de encuentro e integración en cada una de sus localidades.

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