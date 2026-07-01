Departamento Castellanos

Ramona fortalece su propuesta turística con experiencias rurales

Ramona se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una amplia agenda de propuestas para las vacaciones de invierno. Turismo rural, gastronomía típica, actividades culturales y recreativas para niños, junto con los preparativos de una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Ravioles, conforman una oferta que busca consolidar a la localidad como uno de los principales destinos de turismo de cercanía del centro santafesino.