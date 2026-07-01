Con el inicio del receso invernal, Ramona vuelve a poner en valor sus paisajes, su historia y su tradición gastronómica a través de una propuesta de turismo rural que invita a disfrutar de una experiencia auténtica en contacto con la naturaleza y las costumbres del interior santafesino.
Ramona fortalece su propuesta turística con experiencias rurales
Ramona se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una amplia agenda de propuestas para las vacaciones de invierno. Turismo rural, gastronomía típica, actividades culturales y recreativas para niños, junto con los preparativos de una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Ravioles, conforman una oferta que busca consolidar a la localidad como uno de los principales destinos de turismo de cercanía del centro santafesino.
La actividad central tendrá lugar el próximo domingo 5 de julio, con un recorrido especialmente diseñado para familias, grupos de amigos y amantes del turismo de cercanía que buscan conocer la identidad de las pequeñas localidades del interior.
La jornada comenzará con una visita guiada al Complejo Museológico, donde los participantes podrán recorrer el patrimonio histórico de Ramona, conocer herramientas utilizadas por los primeros colonos y descubrir relatos que reflejan el desarrollo agrícola y ganadero de la región.
El recorrido continuará en la tradicional Fonda Doña Ramona, donde los visitantes compartirán un clásico vermut acompañado por una abundante picada, una propuesta que rescata los sabores típicos de la cocina regional.
Posteriormente, la actividad se trasladará al establecimiento rural El Vasquito, donde se desarrollará un verdadero día de campo. Allí se ofrecerá un almuerzo criollo con asado, bebidas y postre, seguido de distintas experiencias vinculadas al turismo rural, una merienda campestre y una muestra de artesanías y productos regionales elaborados por emprendedores locales.
Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar las reservas con anticipación.
La Fiesta Provincial de los Ravioles suma un importante reconocimiento
Mientras se desarrollan las actividades de invierno, Ramona también avanza con la organización de uno de sus eventos más representativos: la 29ª Fiesta Provincial de los Ravioles, prevista para el mes de septiembre.
En los últimos días, la celebración recibió una importante distinción al ser declarada de Interés Turístico Nacional por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, un reconocimiento que fortalece el posicionamiento del evento dentro de los principales circuitos turísticos del país.
La declaración pone en valor el trabajo realizado durante casi tres décadas para preservar la herencia cultural de los inmigrantes piamonteses, quienes transmitieron las recetas tradicionales que hoy constituyen el sello distintivo de la fiesta.
Además de impulsar la difusión del evento, este reconocimiento permitirá integrar la celebración a nuevos corredores turísticos provinciales y nacionales, potenciando la llegada de visitantes interesados en disfrutar de la gastronomía típica, los espectáculos artísticos y el ambiente familiar que caracteriza a la localidad.
Desde las instituciones organizadoras informaron que ya trabajan junto al municipio en la planificación de la nueva edición y adelantaron que próximamente se conocerán la cartelera artística, el valor de las tarjetas y los puntos oficiales de venta.
"Vacaciones en la Plaza", una propuesta para los más chicos
La agenda invernal también contempla actividades especialmente pensadas para niños y niñas con una nueva edición del ciclo "Vacaciones en la Plaza", una iniciativa que busca transformar los espacios públicos en escenarios de recreación, cultura y aprendizaje durante el receso escolar.
A lo largo de las dos semanas de vacaciones se desarrollarán funciones de cine infantil en el Auditorio, talleres artísticos, intervenciones para la realización de murales, propuestas recreativas al aire libre y diferentes actividades participativas destinadas a toda la familia.
El objetivo es ofrecer alternativas gratuitas y accesibles que promuevan el encuentro comunitario, el juego y la creatividad, garantizando además el acceso a propuestas culturales de calidad para los más pequeños.
Con esta programación, Ramona reafirma su apuesta por el turismo, la cultura y la recreación como motores del desarrollo local, ofreciendo una combinación de experiencias que rescatan la identidad de la comunidad y generan nuevas oportunidades para recibir visitantes durante las vacaciones de invierno.