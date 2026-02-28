Ruta Provincial 2: legisladores y Vialidad trabajan en un plan de mejoras y accesos
En una reunión encabezada por el senador Felipe Michlig en la Cámara de Senadores, se acordó avanzar en el estudio técnico para elaborar el proyecto ejecutivo de obras sobre la Ruta Provincial N° 2, en el tramo de 90 kilómetros que une San Justo con San Cristóbal, incluyendo la mejora de accesos a localidades intermedias.
Avance para la elaboración de un Proyecto Integral de obras de conectividad sobre RP N° 2, desde San Justo a San Cristóbal
En la sede de la Cámara de Senadores de la provincia se llevó adelante un encuentro de trabajo encabezado por el presidente provisional del cuerpo y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, con el objetivo de avanzar en la elaboración de un proyecto integral de obras sobre la Ruta Provincial 2.
La iniciativa contempla intervenir aproximadamente 90 kilómetros en el tramo que conecta San Justo con San Cristóbal, incluyendo mejoras en los accesos a Villa Saralegui, La Lucila y Ñanducita, además de la cabecera departamental.
Del encuentro participaron también el senador por San Justo, Rodrigo Borla; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador de la Zona Norte, Sergio Cardozo; y el jefe de Zona II (San Cristóbal), José Pergazzere. A ellos se sumaron el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, y los presidentes comunales de las localidades involucradas.
Una obra estratégica para la producción y la seguridad vial
Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar en el estudio técnico que permita contar con el proyecto ejecutivo definitivo, paso indispensable para gestionar financiamiento y planificar la ejecución de la obra.
La traza es considerada estratégica para la conectividad del norte provincial, tanto por su impacto en la circulación de vecinos como por su relevancia para el transporte de la producción agropecuaria. En ese sentido, los jefes comunales expusieron las dificultades actuales, agravadas por las intensas lluvias recientes que complicaron la transitabilidad, especialmente en los accesos a las localidades intermedias.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad advirtieron que la situación requiere medidas estructurales y de fondo. En paralelo al desarrollo del proyecto, las autoridades locales solicitaron la realización de tareas de mantenimiento y mejoramiento provisorio para garantizar condiciones mínimas de circulación.
Ejecución por etapas y búsqueda de financiamiento
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la definición de una estrategia de ejecución por etapas, en función de las fuentes de financiamiento que puedan gestionarse a nivel provincial o nacional.
El senador Michlig señaló que, una vez concluido el proyecto técnico, se avanzará en la obtención de recursos que permitan iniciar las obras, priorizando el alteo y la mejora de accesos a los pueblos como primera instancia.
La reunión dejó planteado un esquema de trabajo articulado entre legisladores, autoridades provinciales y gobiernos locales, con el compromiso de continuar coordinando acciones para concretar una intervención vial que es considerada prioritaria para el desarrollo y la integración territorial del departamento San Cristóbal y la región.