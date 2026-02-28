Entre San Justo y San Cristóbal

Ruta Provincial 2: legisladores y Vialidad trabajan en un plan de mejoras y accesos

En una reunión encabezada por el senador Felipe Michlig en la Cámara de Senadores, se acordó avanzar en el estudio técnico para elaborar el proyecto ejecutivo de obras sobre la Ruta Provincial N° 2, en el tramo de 90 kilómetros que une San Justo con San Cristóbal, incluyendo la mejora de accesos a localidades intermedias.