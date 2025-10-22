Infraestructura sanitaria

Avellaneda tendrá cobertura cloacal total: inician obras por $2.173 millones

El gobierno provincial firmó este martes el acta de inicio para refuncionalizar las lagunas de tratamiento cloacal en Avellaneda. La obra beneficiará a siete barrios y permitirá alcanzar el 100% de cobertura en la ciudad del norte santafesino.