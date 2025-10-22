Obra estratégica

Avanza la obra de la nueva costanera de San Javier: el gobierno provincial ya invirtió casi mil millones de pesos

El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Nicolás Mijich, informó que la obra —que busca brindar una defensa integral ante inundaciones y renovar el frente costero— presenta un avance del 8,71%. Hasta el momento, todos los fondos provienen del gobierno santafesino.