Avanza la obra de la nueva costanera de San Javier: el gobierno provincial ya invirtió casi mil millones de pesos
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Nicolás Mijich, informó que la obra —que busca brindar una defensa integral ante inundaciones y renovar el frente costero— presenta un avance del 8,71%. Hasta el momento, todos los fondos provienen del gobierno santafesino.
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe, Nicolás Mijich, confirmó que la obra de la nueva costanera de San Javier registra un avance del 8,71% y que el monto invertido por el gobierno provincial asciende a 984 millones de pesos hasta el mes de septiembre de 2025.
El funcionario destacó que el proyecto, estimado en más de 103 mil millones de pesos, comenzó en febrero de 2024 y se ejecuta íntegramente con recursos provinciales, dado que no se ha recibido ningún tipo de financiamiento nacional. “La Nación nunca giró los fondos, pese a estar aprobados por la Legislatura santafesina”, remarcó Mijich.
En ese sentido, recordó que la Legislatura provincial aprobó recientemente un nuevo pedido de endeudamiento por 25 millones de dólares destinado a la obra de defensa de la ciudad de San Javier, clave para mitigar el riesgo hídrico que afecta históricamente a la localidad.
Mijich también subrayó el esfuerzo conjunto del gobierno provincial y municipal en el proceso de reubicación de las familias afectadas por la traza de la obra, con más de 100 soluciones habitacionales concretadas hasta el momento.
Una obra estratégica para la defensa hídrica y el desarrollo urbano
El proyecto busca dar respuesta a una problemática de larga data en San Javier, una ciudad históricamente expuesta a emergencias hídricas. Las principales amenazas provienen tanto de las crecidas del río y cursos fluviales vecinos como de los excesos pluviales urbanos, agravados por la erosión del frente costero y las barrancas.
La obra contempla una defensa integral del frente Este y la zona de barrancas, en una extensión de 3.360 metros, con 295 metros adicionales hacia el norte. Entre los trabajos previstos se incluyen:
• Construcción de terraplenes de defensa con material compactado.
• Protección de barrancas mediante mantas flexibles de bloques de hormigón.
• Instalación de cinco estaciones de bombeo para evacuar excedentes hídricos.
• Pavimentación del recorrido costanero y readecuación del Parque Candioti.
• Construcción de un mirador en la entrada del arroyo San Joaquín.
• Readecuación de la red de agua potable y desagües pluviales, y parquización de todo el entorno.
Además, se implementa un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que asegura la correcta ejecución de la obra minimizando los impactos sobre la población, el ambiente y los ecosistemas locales, en cumplimiento con las normas nacionales, provinciales y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF.
La nueva costanera de San Javier representa una de las obras de infraestructura más importantes de la región, no solo por su impacto en la seguridad hídrica, sino también por su potencial para transformar urbanísticamente la ciudad y potenciar su desarrollo turístico.
