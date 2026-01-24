Recuperaron elementos robados de una escuela en un operativo de la PDI en Avellaneda

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante una investigación por un hecho ocurrido en un establecimiento educativo Escuela N° 928 “Bernardino Rivadavia”, ubicada en calle 114 N° 315 de la ciudad de Avellaneda.
Las mismas dieron inicio el 16 de este mes en curso, y a posterior mediante una ampliación, se aportaron datos sobre posibles domicilios donde se hallarían elementos sustraídos.
Los efectivos de PDI se constituyeron en B° Cooperación de Avellaneda, donde se procedió a una requisa domiciliaria donde se secuestraron elementos de librería y equipos de audio y sonido (parlante, micrófono).
Finalizadas las diligencias, quedando todo a disposición del Ministerio Público de la Acusación, continuando la investigación.