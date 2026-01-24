En el norte provincial

Recuperaron elementos robados de una escuela en un operativo de la PDI en Avellaneda

El procedimiento se realizó en barrio Cooperación, en el marco de una investigación por un hecho ocurrido en la Escuela N° 928 “Bernardino Rivadavia”. Durante una requisa domiciliaria, los efectivos secuestraron útiles escolares y equipos de audio que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.