#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En el norte provincial

Recuperaron elementos robados de una escuela en un operativo de la PDI en Avellaneda

El procedimiento se realizó en barrio Cooperación, en el marco de una investigación por un hecho ocurrido en la Escuela N° 928 “Bernardino Rivadavia”. Durante una requisa domiciliaria, los efectivos secuestraron útiles escolares y equipos de audio que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Intervienen en la causa la fiscal de Menores Dra. María Del Sastre y el fiscal en turno Dr. Sebastián Galleano, M.P.A. Cuarta Circunscripción.Intervienen en la causa la fiscal de Menores Dra. María Del Sastre y el fiscal en turno Dr. Sebastián Galleano, M.P.A. Cuarta Circunscripción.
 12:05
Seguinos en
Por: 

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante una investigación por un hecho ocurrido en un establecimiento educativo Escuela N° 928 “Bernardino Rivadavia”, ubicada en calle 114 N° 315 de la ciudad de Avellaneda.

Mirá tambiénDictaron prisión preventiva para un hombre investigado por violencia de género en Reconquista

Las mismas dieron inicio el 16 de este mes en curso, y a posterior mediante una ampliación, se aportaron datos sobre posibles domicilios donde se hallarían elementos sustraídos.

Investigación

Los efectivos de PDI se constituyeron en B° Cooperación de Avellaneda, donde se procedió a una requisa domiciliaria donde se secuestraron elementos de librería y equipos de audio y sonido (parlante, micrófono).

Mirá también¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

Finalizadas las diligencias, quedando todo a disposición del Ministerio Público de la Acusación, continuando la investigación.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24
Avellaneda
PDI

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro