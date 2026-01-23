Prisión preventiva para un joven investigado por el robo en una escuela de Avellaneda

Un hombre de 22 años, cuyas iniciales son MMJ, quedó en prisión preventiva en el marco de una causa en la que se lo investiga por un robo cometido en una escuela de la ciudad de Avellaneda, departamento General Obligado.
La medida cautelar fue dispuesta en una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista, a pedido del fiscal Sebastián Galleano. El imputado, de 22 años, está acusado de haber cometido el ilícito junto a un menor de edad en una escuela de la ciudad de Avellaneda.
La medida fue solicitada por el fiscal Sebastián Galleano y ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gonzalo Basualdo, durante una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista.
El hecho investigado ocurrió en la madrugada del viernes 16 de enero y, según la acusación, el imputado actuó junto a un menor de edad, quien también es investigado en el mismo legajo.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Galleano, el imputado y el menor ingresaron a la escuela N.º 928 “Bernardino Rivadavia”, ubicada en calle 114 al 300. Para acceder al establecimiento, ambos escalaron el portón principal y, una vez en el interior, realizaron un boquete en una pared y en el techo del sector destinado a depósito.
Durante el ilícito sustrajeron diversos elementos, entre ellos equipos de electrónica, materiales de laboratorio, utensilios de cocina e instrumentos musicales. Tras cometer el robo, se retiraron del lugar provocando un importante desorden y daños estructurales en los ambientes afectados.
El hecho fue advertido por la directora del establecimiento en horas de la mañana, quien realizó la denuncia correspondiente.
La investigación permitió identificar a los presuntos responsables a partir del aporte de un testigo de identidad reservada, quien indicó que los involucrados se encontraban ofreciendo los elementos sustraídos a personas conocidas.
En ese contexto, el lunes 19 de enero se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del imputado, donde se recuperaron elementos vinculados al hecho y se procedió a su detención.
Finalmente, al hombre se le atribuyó la coautoría del delito de robo calificado, por haber sido cometido mediante escalamiento y rotura de obstáculos, y agravado por la intervención de un menor de edad, motivo por el cual se dispuso su prisión preventiva.