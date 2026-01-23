En el norte santafesino

Prisión preventiva para un joven investigado por el robo en una escuela de Avellaneda

La medida cautelar fue dispuesta en una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista, a pedido del fiscal Sebastián Galleano. El imputado, de 22 años, está acusado de haber cometido el ilícito junto a un menor de edad en una escuela de la ciudad de Avellaneda.