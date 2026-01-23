#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Un evento histórico

Reconquista profundiza el trabajo participativo para el Concurso del Surubí 2026

Con la participación de la Comisión Organizadora y de la Asociación Civil Paraná Vivo, se realizó una nueva instancia de planificación del Concurso del Surubí 2026, orientada a fortalecer la organización interna y el trabajo articulado de los equipos responsables del evento.

Pesca deportiva y turismo: Reconquista consolida la organización del Surubí 2026Pesca deportiva y turismo: Reconquista consolida la organización del Surubí 2026
 12:29
Seguinos en
Por: 

Este miércoles 21 de enero se llevó a cabo la tercera reunión organizativa del Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución 2026, desarrollada bajo la modalidad de taller de planificación participativa, en el marco del proceso de planificación anticipada que impulsa la Municipalidad de Reconquista junto a la Comisión Organizadora del Concurso y la Asociación Civil Paraná Vivo.

El intendente local entregó el premio a la ganadores por Pieza Mayor, Josefina Itatí Aguirre (Reconquista), de las Peña “Atlético y Tiro”, que capturó un surubí de 90 cms y se llevó $ 11.000.000.Pesca deportiva y turismo: Reconquista consolida la organización del Surubí 2026

Reunión

El encuentro permitió avanzar de manera concreta en la organización interna del evento, definiendo quiénes integrarán cada una de las áreas de trabajo establecidas.

Mirá tambiénAlpine presentó el nuevo auto que Colapinto y Gasly usarán este 2026

Esta instancia resultó clave para ordenar responsabilidades y fortalecer el funcionamiento de los equipos que llevarán adelante las distintas tareas operativas.

El surubí albino en el río Uruguay.Pesca deportiva y turismo: Reconquista consolida la organización del Surubí 2026

De cara a la próxima semana, se acordó que cada área, deberá definir su función, los objetivos para los que fue creada, el presupuesto necesario y un plan de actividades organizado por meses.

Paso a paso

Mirá tambiénTragedia en Nueva Zelanda: un alud arrasó un camping y hay al menos seis desaparecidos

De esta manera, Reconquista sigue dando pasos firmes en la organización del Concurso del Surubí 2026, consolidando un modelo de trabajo participativo, planificado y articulado, que pone en valor el compromiso colectivo, la pesca deportiva responsable, el cuidado del ambiente y el desarrollo turístico de la ciudad y la región.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24
Reconquista
Fiestas regionales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro