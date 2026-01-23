Un evento histórico

Reconquista profundiza el trabajo participativo para el Concurso del Surubí 2026

Con la participación de la Comisión Organizadora y de la Asociación Civil Paraná Vivo, se realizó una nueva instancia de planificación del Concurso del Surubí 2026, orientada a fortalecer la organización interna y el trabajo articulado de los equipos responsables del evento.