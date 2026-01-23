Reconquista profundiza el trabajo participativo para el Concurso del Surubí 2026
Con la participación de la Comisión Organizadora y de la Asociación Civil Paraná Vivo, se realizó una nueva instancia de planificación del Concurso del Surubí 2026, orientada a fortalecer la organización interna y el trabajo articulado de los equipos responsables del evento.
Pesca deportiva y turismo: Reconquista consolida la organización del Surubí 2026
Este miércoles 21 de enero se llevó a cabo la tercera reunión organizativa del Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución 2026, desarrollada bajo la modalidad de taller de planificación participativa, en el marco del proceso de planificación anticipada que impulsa la Municipalidad de Reconquista junto a la Comisión Organizadora del Concurso y la Asociación Civil Paraná Vivo.
Reunión
El encuentro permitió avanzar de manera concreta en la organización interna del evento, definiendo quiénes integrarán cada una de las áreas de trabajo establecidas.
De esta manera, Reconquista sigue dando pasos firmes en la organización del Concurso del Surubí 2026, consolidando un modelo de trabajo participativo, planificado y articulado, que pone en valor el compromiso colectivo, la pesca deportiva responsable, el cuidado del ambiente y el desarrollo turístico de la ciudad y la región.