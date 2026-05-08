Un hombre identificado por sus iniciales AEA quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por un robo cometido durante la madrugada del domingo en la ciudad de Avellaneda. La medida cautelar fue ordenada por el juez Gonzalo Basualdo, tras un pedido formulado por el fiscal Sebastián Galleano durante una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista.
Dictaron la prisión preventiva para un hombre investigado por robo en la vía pública en Avellaneda
Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista. El ilícito fue el domingo pasado a la madrugada, en perjuicio de una joven. El imputado tiene antecedentes penales por delitos contra la propiedad.
El representante del Ministerio Público de la Acusación valoró la resolución judicial y señaló que, pese a que la defensa del imputado propuso medidas alternativas a la prisión preventiva, el magistrado entendió que existían elementos suficientes para hacer lugar al requerimiento fiscal.
Según explicó Galleano, el juez consideró acreditadas tanto la materialidad del hecho como la probable autoría del acusado, además de evaluar que la eventual pena podría ser de cumplimiento efectivo. A ello se sumó el riesgo de entorpecimiento probatorio y los antecedentes penales que posee el imputado por delitos contra la propiedad.
El hecho ocurrió durante la madrugada
De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del pasado domingo, en inmediaciones de las calles 6 y 11 de Avellaneda, donde una joven caminaba sola por la vía pública.
El fiscal relató que el acusado interceptó a la víctima con fines de robo y le exigió la entrega de una cartera. La joven intentó resistirse, pero luego de un forcejeo el agresor logró arrebatarle sus pertenencias y escapó rápidamente del lugar.
La situación fue advertida por una persona que circulaba en un vehículo por la zona y que decidió asistir a la víctima. Según detalló la Fiscalía, el testigo logró observar hacia dónde huía el atacante, aportando información clave para la intervención policial.
Fue detenido en el techo de una vivienda
A partir de los datos aportados, efectivos policiales se dirigieron hacia un sector de viviendas ubicado en inmediaciones de calles 9 y 4, donde finalmente localizaron al sospechoso.
“El imputado fue individualizado en el techo de una casa y posteriormente aprehendido”, indicó Galleano.
Durante el procedimiento, los agentes constataron además que el hombre tenía en su poder la cartera sustraída, la cual pudo ser recuperada y restituida a la víctima.
La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras el acusado permanecerá privado de su libertad por disposición judicial.