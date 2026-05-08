Judiciales

Dictaron la prisión preventiva para un hombre investigado por robo en la vía pública en Avellaneda

Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista. El ilícito fue el domingo pasado a la madrugada, en perjuicio de una joven. El imputado tiene antecedentes penales por delitos contra la propiedad.