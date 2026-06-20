Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Villa Trinidad, Ceres y San Guillermo recibieron aportes económicos por un total de 12 millones de pesos destinados a fortalecer su capacidad operativa, mejorar equipamiento y optimizar el funcionamiento de cada una de las instituciones.
Destinan más de 12 millones de pesos para fortalecer a los cuarteles de bomberos de Villa Trinidad, Ceres y San Guillermo
Los aportes permitirán mejorar equipamiento, funcionamiento y capacidad operativa de las instituciones, en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan ante posibles contingencias climáticas.
Los fondos provienen del Fondo de Seguridad Provincial y fueron entregados durante una serie de actos realizados en las localidades de Villa Trinidad y San Guillermo. Cada cuartel recibió un aporte de 4 millones de pesos, recursos que serán destinados a cubrir necesidades operativas y avanzar en la incorporación de equipamiento estratégico para la atención de emergencias.
Un respaldo para instituciones clave en la región
La primera actividad se desarrolló en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Trinidad, donde participaron autoridades locales, integrantes de las comisiones directivas y miembros de los cuerpos activos de Villa Trinidad y Ceres.
Durante el encuentro se concretó la entrega de dos aportes de 4 millones de pesos, uno destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Trinidad y otro a la institución de la ciudad de Ceres.
Las autoridades presentes coincidieron en destacar el rol fundamental que cumplen los bomberos voluntarios en cada comunidad, no sólo en la atención de incendios sino también en intervenciones vinculadas a accidentes, fenómenos climáticos, rescates y tareas preventivas.
Posteriormente, la actividad continuó en la ciudad de San Guillermo, donde se realizó la entrega de un nuevo aporte de 4 millones de pesos al cuartel local.
La delegación fue recibida por integrantes de la comisión directiva y del cuerpo activo de la institución, quienes expusieron parte del trabajo que desarrollan diariamente y los desafíos que enfrentan para mantener operativos los servicios de emergencia.
Preparación ante posibles emergencias climáticas
Los aportes se enmarcan en una serie de acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de las localidades ante eventuales contingencias meteorológicas.
En ese sentido, desde distintos ámbitos institucionales se viene trabajando en la planificación de medidas preventivas, relevamientos técnicos y coordinación de recursos para afrontar posibles situaciones de emergencia.
Entre las necesidades analizadas se encuentran la incorporación y renovación de equipamiento estratégico, como sistemas de comunicación, grupos electrógenos, bombas de extracción, motosierras y otros elementos indispensables para intervenir en escenarios complejos vinculados a inundaciones, tormentas severas o eventos climáticos extraordinarios.
El valor del trabajo voluntario
Las asociaciones de bomberos voluntarios constituyen una de las principales herramientas de respuesta inmediata ante emergencias en numerosas localidades del interior provincial.
Su labor se sostiene gracias al compromiso de hombres y mujeres que dedican tiempo y capacitación permanente para asistir a la comunidad en situaciones críticas, muchas veces actuando como primer eslabón de respuesta frente a incendios, accidentes o fenómenos naturales.
Por ello, la incorporación de recursos económicos y equipamiento resulta fundamental para garantizar la operatividad de los cuarteles y mejorar las condiciones de trabajo de quienes prestan este servicio esencial.
Los nuevos aportes permitirán a las instituciones continuar fortaleciendo su estructura operativa y prepararse para afrontar con mayores herramientas los desafíos que puedan presentarse en los próximos meses.