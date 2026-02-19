#HOY:

Impulso a la formación técnica: oficializaron dos nuevas carreras terciarias en San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla encabezó la presentación oficial de dos nuevas carreras terciarias que comenzarán a dictarse este año en la ciudad de San Justo. Se trata de la Tecnicatura Superior en Administración Pública y la Tecnicatura Superior en Energías Renovables, propuestas que apuntan a fortalecer la formación profesional en el departamento.

Borla encabezó la presentación de nuevas tecnicaturas en San Justo
 13:14
El acto se desarrolló en el edificio donde funciona la Escuela Normal, en el acceso sur al ejido urbano, y contó con la presencia de autoridades provinciales y locales.

La incorporación de estas carreras amplía de manera significativa la oferta de educación superior en la cabecera departamental y responde a una demanda sostenida de formación técnica con salida laboral concreta.

Por un lado, la Tecnicatura Superior en Administración Pública se dictará en la Escuela Superior de Comercio N° 45 Dr. José Roberto González. Esta propuesta había sido gestionada por el senador Borla durante los últimos meses de 2019 y, tras un proceso administrativo y de planificación académica, finalmente se concretará este año.

Por otro, la Tecnicatura Superior en Energías Renovables tendrá como sede presencial al Instituto Superior del Profesorado N° 20 Senador Néstor Juan Zamaro, consolidando un perfil formativo vinculado a uno de los sectores con mayor proyección a nivel productivo y ambiental.

Articulación entre Provincia y municipio

De la presentación participaron también el intendente Nicolás Cuesta, el subsecretario de Educación Superior Eugenio Fernández y la subsecretaria de Nivel Secundario del Ministerio de Educación provincial Mariela Bosio.

Las autoridades coincidieron en destacar la importancia del trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y los actores locales para concretar nuevas oportunidades de formación en el territorio. En ese marco, subrayaron que la educación superior pública constituye una herramienta clave para el desarrollo regional, la profesionalización del empleo y el arraigo de los jóvenes.

Inscripción y proyección académica

Durante la jornada, los directivos de los establecimientos educativos brindaron precisiones sobre el régimen de cursado, la modalidad de dictado y los requisitos de inscripción para quienes deseen sumarse a estas nuevas propuestas.

La Tecnicatura en Administración Pública apunta a formar recursos humanos capacitados para desempeñarse en la gestión estatal, tanto en ámbitos municipales como provinciales y nacionales.

En tanto, la carrera de Energías Renovables prepara técnicos especializados en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas vinculados a fuentes energéticas sustentables, un campo en expansión en todo el país.

Con estas incorporaciones, San Justo consolida su perfil como polo educativo del centro-norte santafesino, ofreciendo alternativas de formación terciaria que no solo benefician a la ciudad, sino también a estudiantes de todo el departamento y zonas aledañas.

