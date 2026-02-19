Anuncio de Borla

Impulso a la formación técnica: oficializaron dos nuevas carreras terciarias en San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla encabezó la presentación oficial de dos nuevas carreras terciarias que comenzarán a dictarse este año en la ciudad de San Justo. Se trata de la Tecnicatura Superior en Administración Pública y la Tecnicatura Superior en Energías Renovables, propuestas que apuntan a fortalecer la formación profesional en el departamento.