Borla acompañó fiestas y eventos tradicionales en distintas localidades del departamento San Justo
El senador provincial Rodrigo Borla acompañó este fin de semana una serie de celebraciones y encuentros tradicionales en distintas localidades del departamento San Justo. Torneos deportivos, fiestas populares y ferias de emprendedores formaron parte de una agenda marcada por la participación comunitaria y el respaldo institucional.
Borla estuvo acompañando el desarrollo de grandes eventos que ya son una marca registrada en cada localidad y en toda la región.
Con una nutrida agenda territorial, el senador provincial Rodrigo Borla participó durante el fin de semana de distintos eventos culturales, deportivos y sociales que ya forman parte del calendario tradicional de las localidades del departamento San Justo.
Las actividades se desarrollaron en las ciudades de San Justo, Pedro Gómez Cello y Marcelino Escalada, con una importante concurrencia de vecinos y visitantes de la región.
Deporte y tradición en el Club Sanjustino
En la ciudad de San Justo, el Club Sanjustino fue sede de dos acontecimientos de gran convocatoria.
Por un lado, se realizó una nueva edición del tradicional torneo de natación “Dante Bonazzola”, correspondiente a la segunda fecha del circuito anual 2026 fiscalizado por la FESANA. El certamen reunió a nadadores de distintas categorías —desde Escuelita hasta Promocionales y Federados— provenientes de diferentes localidades de la región.
Borla acompañó a los organizadores y destacó la importancia de sostener este tipo de competencias que fomentan el deporte formativo y la integración regional.
En la misma institución, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, se desarrolló la 45º edición del tradicional Bingo del club. El evento incluyó el sorteo de importantes premios, entre ellos autos 0 km, motos y lanchas, convocando a una multitud.
Fiesta del Empleado Forestal en Pedro Gómez Cello
La agenda continuó en Pedro Gómez Cello, donde se celebró la sexta edición de la Fiesta del Empleado Forestal en el playón deportivo comunal.
La jornada rindió homenaje al esfuerzo y la identidad del sector forestal, con espectáculos musicales, presentaciones de artistas locales y regionales, y diversas propuestas recreativas para toda la familia.
El senador acompañó la celebración y destacó el valor de estos encuentros que fortalecen la identidad productiva y cultural de cada comunidad.
Feria de Emprendedores en Marcelino Escalada
En Marcelino Escalada, la plaza central fue escenario de una nueva edición de la Feria de Emprendedores, un espacio destinado a promover la producción local y el desarrollo de pequeños emprendimientos.
El evento contó con el apoyo de la comuna local y del senador Borla, quien recorrió los distintos stands y dialogó con expositores y vecinos durante la tarde del domingo.
Las actividades reflejaron el dinamismo social y cultural del departamento San Justo, con celebraciones que combinan deporte, tradición, producción y encuentro comunitario, y que año tras año consolidan su lugar en la agenda regional.