En el norte santafesino

Borla acompañó fiestas y eventos tradicionales en distintas localidades del departamento San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla acompañó este fin de semana una serie de celebraciones y encuentros tradicionales en distintas localidades del departamento San Justo. Torneos deportivos, fiestas populares y ferias de emprendedores formaron parte de una agenda marcada por la participación comunitaria y el respaldo institucional.