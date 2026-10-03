En distintos sectores de la ciudad

Calchaquí refuerza la limpieza de desagües y cunetas ante posibles lluvias intensas

Los trabajos incluyen la limpieza de desagües y cunetas para favorecer el escurrimiento durante episodios de lluvias intensas. Las tareas comenzaron en la zona este y continuarán en el sector de Gardel y otros puntos incluidos en el cronograma.