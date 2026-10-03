El mantenimiento y la limpieza de los sistemas de drenaje urbano continúan en distintos sectores de Calchaquí, en el marco de las tareas preventivas destinadas a mejorar el escurrimiento del agua ante eventuales episodios de lluvias intensas.
Calchaquí refuerza la limpieza de desagües y cunetas ante posibles lluvias intensas
Los trabajos incluyen la limpieza de desagües y cunetas para favorecer el escurrimiento durante episodios de lluvias intensas. Las tareas comenzaron en la zona este y continuarán en el sector de Gardel y otros puntos incluidos en el cronograma.
Los trabajos comprenden la limpieza de desagües y cunetas existentes, además de intervenciones puntuales en sectores donde resulta necesario ampliar o mejorar la capacidad de drenaje.
Las tareas se desarrollan actualmente en la zona este de la ciudad y, de acuerdo con el cronograma previsto, continuarán posteriormente en el sector de calle Gardel y otros puntos previamente identificados.
Intervenciones para mejorar el escurrimiento
El objetivo principal de las tareas es mantener despejados los canales y conductos existentes para facilitar el desplazamiento del agua durante las precipitaciones.
Además de la limpieza, se prevén intervenciones en determinados tramos donde las condiciones actuales hacen necesario mejorar el escurrimiento y reducir posibles inconvenientes derivados de la acumulación de agua.
Los trabajos forman parte de un esquema de mantenimiento preventivo que busca anticiparse a situaciones que puedan afectar el sistema de drenaje urbano.
Una primera etapa se realizó en la zona sur
La intervención actual se suma a trabajos realizados meses atrás en el sector sur de Calchaquí.
En esa oportunidad, el municipio utilizó maquinaria alquilada para ejecutar tareas de limpieza y mantenimiento, con una inversión cercana a los $17 millones.
Ahora, la continuidad de los trabajos permitirá ampliar el alcance de las intervenciones hacia otros sectores de la ciudad, siguiendo un cronograma establecido a partir de las necesidades detectadas.
Preparación ante un escenario de lluvias variables
Las tareas se desarrollan en un contexto climático en el que se mantiene la atención sobre la evolución de El Niño y su posible influencia sobre el régimen de precipitaciones de la región.
Más allá de la evolución concreta del fenómeno, el mantenimiento de desagües, cunetas y canales constituye una de las principales medidas preventivas para mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana frente a lluvias abundantes.
Con las tareas previstas en diferentes puntos de Calchaquí, se busca mantener operativos los sistemas existentes y favorecer el rápido escurrimiento del agua durante los próximos episodios de precipitaciones.