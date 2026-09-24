La obra de pavimentación y transformación del bulevar Bernardo de Irigoyen de Ceres alcanzó un 60% de ejecución y avanza hacia su finalización. Los trabajos se desarrollan sobre seis cuadras, entre las avenidas Blas Parera y Echagüe, y forman parte de un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la circulación y la infraestructura urbana de la ciudad.
El nuevo bulevar Irigoyen de Ceres alcanza un 60% de avance de obra
La pavimentación del bulevar Bernardo de Irigoyen, entre las avenidas Blas Parera y Echagüe, registra un 60% de ejecución. La obra comprende seis cuadras y se suma a la pavimentación ya finalizada de avenida Italia y a la renovación integral de Plaza Independencia.
La intervención se suma a la pavimentación de 10 cuadras de avenida Italia, ya finalizada, y a la renovación integral de Plaza Independencia. En conjunto, las obras representan una inversión provincial superior a los $1.000 millones.
Pavimentación de seis cuadras
El proyecto sobre el bulevar Bernardo de Irigoyen contempla la pavimentación con hormigón del tramo comprendido entre las avenidas Blas Parera y Echagüe, con una extensión de seis cuadras.
Uno de los objetivos de la intervención es mejorar la transitabilidad de este corredor, particularmente durante los días de lluvia, cuando las calles sin pavimentar generan dificultades de circulación y anegamientos.
Según se informó, el sector intervenido también tiene vinculación directa con cinco instituciones educativas, por lo que la obra alcanza a estudiantes, docentes y familias que utilizan diariamente estos corredores urbanos.
Se suma a las obras de avenida Italia y Plaza Independencia
El nuevo bulevar forma parte de un esquema más amplio de renovación de la infraestructura urbana de Ceres.
En avenida Italia ya concluyó la pavimentación de 10 cuadras, en el tramo comprendido entre avenida Sargento Cabral y avenida Jujuy. La obra permitió incorporar un nuevo corredor pavimentado dentro de la trama urbana.
También finalizó la renovación integral de Plaza Independencia, que incluyó la recomposición de veredas internas y perimetrales, nuevas luminarias LED, juegos y mobiliario urbano.
La intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, señaló que las intervenciones modifican la fisonomía de distintos sectores de la ciudad y permiten atender demandas vinculadas con la infraestructura urbana.
Más de $1.000 millones de inversión
Para las obras de pavimentación de las avenidas Italia e Irigoyen, la Provincia destinó más de $760 millones. A ese monto se suman más de $242 millones correspondientes a la renovación de Plaza Independencia.
De esta manera, las tres intervenciones totalizan una inversión superior a los $1.000 millones en infraestructura urbana de Ceres.
El avance de los trabajos en el bulevar Irigoyen permitirá completar un nuevo tramo pavimentado de la ciudad y mejorar la conectividad entre distintos sectores del ejido urbano, con especial impacto en la circulación cotidiana y el acceso a establecimientos educativos.