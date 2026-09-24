Departamento San Cristóbal

El nuevo bulevar Irigoyen de Ceres alcanza un 60% de avance de obra

La pavimentación del bulevar Bernardo de Irigoyen, entre las avenidas Blas Parera y Echagüe, registra un 60% de ejecución. La obra comprende seis cuadras y se suma a la pavimentación ya finalizada de avenida Italia y a la renovación integral de Plaza Independencia.