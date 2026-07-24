Judiciales

Ceres: seguirá preso un hombre investigado por tenencia de cocaína para la venta

La Justicia de San Cristóbal dispuso prorrogar por otros 90 días la prisión preventiva de un hombre de 47 años investigado por tenencia de clorhidrato de cocaína con fines de comercialización en Ceres. La decisión se fundamentó en la incorporación de nuevas pruebas y en la persistencia de los riesgos procesales.