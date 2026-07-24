Continuará en prisión preventiva un hombre de 47 años, cuyas iniciales son PPE, que es investigado por tener clorhidrato de cocaína en su poder con fines de comercialización en Ceres (departamento San Cristóbal).
Ceres: seguirá preso un hombre investigado por tenencia de cocaína para la venta
La Justicia de San Cristóbal dispuso prorrogar por otros 90 días la prisión preventiva de un hombre de 47 años investigado por tenencia de clorhidrato de cocaína con fines de comercialización en Ceres. La decisión se fundamentó en la incorporación de nuevas pruebas y en la persistencia de los riesgos procesales.
La decisión fue tomada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, a raíz del pedido formulado por el fiscal Emiliano Odriozola en el marco de una audiencia de revisión de las medidas cautelares que se desarrolló de manera remota en los tribunales de San Cristóbal.
Odriozola explicó que “solicitamos que se prorrogue la prisión preventiva que venía cumpliendo el imputado en virtud de que avanzamos con la investigación y logramos incorporar nuevas evidencias que incriminan aún más al hombre investigado en los ilícitos que se le atribuyeron”.
El fiscal agregó que “en virtud de ello, entendemos que no solo siguen latentes los peligros procesales, sino que se acrecentaron” y agregó que “además, el imputado tiene un antecedente condenatorio por el mismo delito y en virtud de la calificación legal del hecho, en caso de ser condenado, la pena sería de cumplimiento efectivo”.
El abogado defensor rechazó el planteo de la Fiscalía y pidió que el imputado recupere la libertad con normas de conducta.
“Sin embargo, la jueza, en concordancia con la postura que planteamos, sostuvo que la proporcionalidad de la prisión preventiva está vigente y que es necesario resguardar a las personas que declararon como testigos”, sostuvo el fiscal.
Odriozola subrayó también que “la magistrada entendió que la peligrosidad procesal no puede ser conjurada a través de las medidas alternativas que propuso la Defensa y dispuso que se mantenga la prisión preventiva por 90 días más”.
El hecho
El fiscal afirmó que “con conocimiento y voluntad de sus actos, el hombre de 47 años tenía en su poder clorhidrato de cocaína fraccionada con fines de comercialización”.
“A partir de múltiples diligencias que se ordenaron en el marco de la investigación, en abril de este año se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Echagüe al 600 en la que se secuestraron 58 envoltorios de nailon con clorhidrato de cocaína y otro envoltorio de mayor tamaño, por un peso total de 34,5 gramos”, precisó Odriozola.
Calificación legal
Al imputado de 47 años se le atribuyó la autoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.