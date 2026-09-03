Comenzó el recorrido por la Ciudad de Calchaquí, junto al Intendente Rubén Cuello y demás autoridades escolares.
Estudiantes de 5to año de todo el departamento Vera asistirán a los Juegos Suramericanos
El senador Osvaldo Sosa, junto a su equipo, recorrió el departamento Vera notificando a las escuelas secundarias de la buena nueva, que tiene que ver con el gran evento que se aproxima, de índole internacional, que son los Juegos Suramericanos 2026,
La gira continuó visitando todas las localidades del Departamento y sus escuelas para contarles a los chicos, de esta gran noticia, que consiste en viajar a la ciudad de Santa Fe y poder disfrutar de un día entero colmado de actividades deportivas, educativas y sociales, a modo de viaje de estudios.
Serán un total de 700 alumnos, de cada ciudad, localidad, pueblito que tendrán está gran oportunidad de disfrutar de éste evento deportivo.
Cabe aclarar que esto se logra a través de una iniciativa del Gobierno Provincial, quien ordenó al Ministerio de Educación articular la visita de estudiantes de toda la provincia, (solo con entradas libres) y estos a su vez dieron tal compromiso de la planificación a cada uno de los 19 Senadores.
En el caso del departamento Vera, el Senador Osvaldo Sosa asumió dicha responsabilidad, haciéndose cargo de todos los gastos para tal fin (traslado, alojamiento, alimentación, excursiones)
Para el senador, el hecho constituye “una alegría inmensa poder llevarlos a este evento de tal magnitud, gracias a los Directivos y a su cuerpo docente por acompañarnos en este proyecto"
En el caso del ISPI Nº 4019 de Vera, al igual que todos los alumnos de 5to año del Departamento van a tener el privilegio de ir a observar los Juegos Suramericanos, pero estos alumnos que son del Profesorado de la Carrera de Educación Física irán a la ciudad de Rosario, dónde tienen un recorrido especial destinado específicamente a estudiantes de esta carrera
“Es un orgullo tener en nuestra ciudad este profesorado y un orgullo mayor poder brindarles los medios para que puedan asistir”, dijo el legislador al tiempo que expresó su deseo para que lo disfruten y “muchas gracias por su entusiasmo y gracias nuevamente al Director y a su equipo de trabajo por sumarse a qué esto sea posible”
Finalmente, Sosa agradeció la participación y la alegría con la que fue recibido, tanto los alumnos como los directivos y su equipo en cada establecimiento visitado.