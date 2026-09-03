Santa Fe 2026

Estudiantes de 5to año de todo el departamento Vera asistirán a los Juegos Suramericanos

El senador Osvaldo Sosa, junto a su equipo, recorrió el departamento Vera notificando a las escuelas secundarias de la buena nueva, que tiene que ver con el gran evento que se aproxima, de índole internacional, que son los Juegos Suramericanos 2026,