Caída de consumo, importaciones y default: se concursó una centenaria empresa del norte provincial

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de Reconquista resolvió, con fecha 27 de febrero de 2026, decretar la apertura del concurso preventivo de la empresa Emilio Alal SACIFI.
Se trata de Emilio Alal SACIFI, referente del rubro curtiembre, hilandería de algodón, desmotadora de algodón, con diversificación en agronegocios. En enero había cerrado dos plantas textiles y cesanteado a centenares de trabajadores.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de Reconquista resolvió, con fecha 27 de febrero de 2026, decretar la apertura del concurso preventivo de la empresa Emilio Alal SACIFI.
La solicitud fue presentada por Emilio Miguel Alal, en su carácter de presidente de la firma, conforme lo decidido en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 9 de febrero de 2026, cumpliéndose posteriormente con todos los recaudos exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras. Fundada en 1914, la firma es referente del rubro curtiembre, hilandería de algodón, desmotadora de algodón, con diversificación en agronegocios.
Los argumentos expresados por la conducción de la industria norteña en su presentación judicial describen un contexto económico adverso compuesto por la caída abrupta del consumo interno, la apertura indiscriminada de importaciones, la crisis general del rubro en el que desarrolla su actividad, más el incremento de los costos de energía e insumos, no trasladables a precios.
Asimismo, Alal citó como factores del declive financiero la imposibilidad de acceder al crédito, la pérdida de herramientas habituales de financiamiento del capital de trabajo, como el recorte de líneas bancarias y el descuento de cheques de terceros, y el impacto del costo laboral, que en conjunto deterioraron los resultados, elevaron la capacidad ociosa y tornaron inviable cumplir en tiempo y forma con las obligaciones exigibles.
Todo es cúmulo de inconvenientes derivaron en la caída en cesación de pagos, indicando como hecho revelador principal la imposibilidad de afrontar, el 23 de enero de 2026, el pago de liquidaciones finales e indemnizaciones laborales previstas en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esto último, en referencia al cierre sus plantas productivas de hilados y telas en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco) debido al “contexto económico y comercial adverso que afecta la competitividad de la industria nacional”, ocurrido en enero pasado y que afectó a un número estimado de entre 220 y 250 empleados.
El juez Franco Raschetti, titular del juzgado donde recayó el expediente -la empresa tiene sede central en Reconquista- consideró que estas circunstancias configuran hechos reveladores del estado de cesación de pagos, y que la vía del concurso preventivo resulta adecuada para intentar la reestructuración del pasivo y la continuidad de la empresa, conforme a los principios de la ley concursal vigente.
En paralelo, fijó como fecha límite para la verificación de créditos el 28 de mayo de 2026, mientras que las impugnaciones podrán presentarse hasta el 25 de junio de 2026. Los informes individuales deberán presentarse el 27 de agosto de 2026 y el informe general el 19 de noviembre de 2026.
En tanto, condicionó la salida del país de los integrantes del Directorio de la Sociedad concursada al cumplimiento de lo establecido por la LCQ. La medida alcanza a Emilio Miguel Alal (presidente), Eduardo Antonio Alal (vicepresidente), Marcelo Julio Alal (secretario), Luis Antonio Alal (director), Liliana Beatriz Alal (directora), Guillermo Fabián Alal (director), Pablo Raúl Fabrissin (síndico titular).
Según precisó la resolución el 27 de febrero, suman 320 los acreedores denunciados por la concursada.
De allí surgieron, a efectos de mantener una representación de la totalidad de los grupos consignados dentro de la categoría “quirografarios”, los miembros titulares del Comité Provisorio de Control: Banco de la Nación Argentina, con domicilio en calle San Martín N°802 de Reconquista; Banco Credicoop Coop. Ltdo, con domicilio en calle 9 N° 499 de la Ciudad de Avellaneda; e Indunor SA, con domicilio en calle Cerrito 1136 piso 11 (CABA).