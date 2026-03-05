La Justicia decretó la apertura del proceso preventivo

Caída de consumo, importaciones y default: se concursó una centenaria empresa del norte provincial

Se trata de Emilio Alal SACIFI, referente del rubro curtiembre, hilandería de algodón, desmotadora de algodón, con diversificación en agronegocios. En enero había cerrado dos plantas textiles y cesanteado a centenares de trabajadores.