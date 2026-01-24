Cultura

Un microciclo de teatro infantil convierte a Reconquista en un espacio de creación y experimentación escénica

El Microciclo de Teatro Infantil, ganador del Fondo Cultural Municipal, reúne en Reconquista a dos elencos especializados en artes para las infancias. La propuesta combina investigación escénica, intercambio de poéticas y producción colectiva, entendiendo al teatro como un espacio de experimentación, juego y construcción de sentidos compartidos.