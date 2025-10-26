En Avellaneda y Reconquista, la jornada electoral comenzó sin inconvenientes
Las principales ciudades del norte santafesino iniciaron los comicios a las 8 de la mañana con normalidad. Se vota en 42 escuelas y hay más de 65.000 electores habilitados. El clima acompaña y se espera mayor afluencia hacia el mediodía.
Las elecciones legislativas nacionales comenzaron puntualmente este domingo en Avellaneda y Reconquista. A las 8 de la mañana, los establecimientos escolares habilitados abrieron sus puertas y la jornada se desarrolla en un clima de tranquilidad, sin incidentes reportados.
En Avellaneda hay 24.553 electores habilitados para sufragar en 72 mesas distribuidas en 11 escuelas, incluidas las del Paraje El Carmen y Moussy. “Mañana muy linda y muy tranquila”, resumió un dirigente local que trasladaba fiscales a las zonas rurales.
Reconquista: orden, civismo y clima templado
En Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, se habilitaron 186 mesas en 31 escuelas, tanto en la ciudad como en el área rural y en Puerto Reconquista. Aunque en algunos casos hubo demoras leves en la llegada de autoridades de mesa, todas las mesas se constituyeron sin mayores contratiempos.
“Llegó unos minutitos más tarde la presidente de mesa, pero nadie tuvo que esperar para votar”, contó una docente. El movimiento fue tranquilo en las primeras horas, pero se espera mayor participación avanzada la mañana.
Voto con historia: Clotilde y sus 82 años
Una de las postales destacadas de la jornada fue la presencia de Clotilde, docente jubilada que votó en la Escuela N° 474 “Pablo Pizzurno” de Reconquista el mismo día de su cumpleaños número 82. “No quiso perderse la oportunidad de votar”, expresó su sobrino. Con una vida dedicada a la educación, Clotilde votó con emoción y convicción, esperanzada por el futuro del país.
Clotilde, docente jubilada que votó en la Escuela N° 474 “Pablo Pizzurno” de Reconquista
Boleta Única Papel: cómo se vota
Por primera vez en una elección nacional, se implementa en todo el país la Boleta Única Papel (BUP). Cada elector se presenta con DNI ante su mesa, recibe una boleta y un bolígrafo, y emite su voto en una cabina individual marcando un casillero por categoría. Luego, debe doblar la boleta según las indicaciones y depositarla en la urna.
Se consideran válidos los votos afirmativos; nulos, cuando hay errores o marcas indebidas; en blanco, si no se selecciona ninguna opción; recurridos, si hay cuestionamientos por parte de fiscales; e impugnados, en caso de dudas sobre la identidad del votante.
Con mesas funcionando desde temprano y un clima templado que favorece el traslado, las ciudades de Avellaneda y Reconquista protagonizan un comienzo de jornada cívica ejemplar. Se espera que el mayor caudal de votantes llegue hacia el mediodía y primeras horas de la tarde.
