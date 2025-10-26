Elecciones 2025

En Avellaneda y Reconquista, la jornada electoral comenzó sin inconvenientes

Las principales ciudades del norte santafesino iniciaron los comicios a las 8 de la mañana con normalidad. Se vota en 42 escuelas y hay más de 65.000 electores habilitados. El clima acompaña y se espera mayor afluencia hacia el mediodía.