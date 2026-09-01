La Policía intervino este martes por la mañana en la Escuela María G. Joffre N.º 1305 de Reconquista, luego de que se detectara una inscripción amenazante en uno de los baños del establecimiento. El hecho es investigado por personal policial, Policía Científica y la Policía de Investigaciones (PDI).
Investigan una inscripción encontrada en el baño de una escuela en Reconquista
El episodio generó preocupación en la comunidad educativa, mientras avanza la investigación para determinar el origen de la inscripción y si existe algún riesgo concreto para alumnos y personal del establecimiento.
De acuerdo con la información policial, alrededor de las 9 de la mañana personal de la Comisaría Segunda fue comisionado por la Central 911 a la institución educativa ante un presunto hecho de amenazas.
En el baño de mujeres
Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la directora del establecimiento, quien manifestó que había tomado conocimiento de la situación a través de una docente de quinto año. Según relató, una alumna de séptimo año le informó que en el baño de mujeres, específicamente sobre la primera puerta, se encontraba escrita una leyenda que decía: “TIROTEO, MAÑANA NO VENGO”.
La inscripción habría sido realizada recientemente, por lo que se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a las autoridades policiales.
Intervención policial
Posteriormente, se convocó a personal de Policía Científica, que se hizo presente en la escuela y llevó adelante las tareas correspondientes para intentar determinar las características de la inscripción y obtener elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del hecho. También tomó intervención personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
La causa fue caratulada como investigación actuada y, según informaron desde la Policía, se continúan realizando diligencias para establecer quién realizó la amenaza y determinar las circunstancias en las que fue efectuada.