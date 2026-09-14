Departamento San Crsitóbal

San Guillermo: más de 100 expositores participaron de la 15ª ExpoFeria Regional

La muestra, organizada por el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de San Guillermo, se desarrolló en el Parque Municipal Alfonsina Storni y reunió a más de 100 expositores de los sectores agroindustrial, comercial y de servicios.