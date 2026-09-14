La 15ª ExpoFeria Regional San Guillermo se desarrolló durante el fin de semana en el Parque Municipal Alfonsina Storni, donde reunió a más de 100 expositores de los sectores agroindustrial, comercial y de servicios.
San Guillermo: más de 100 expositores participaron de la 15ª ExpoFeria Regional
La muestra, organizada por el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de San Guillermo, se desarrolló en el Parque Municipal Alfonsina Storni y reunió a más de 100 expositores de los sectores agroindustrial, comercial y de servicios.
La muestra fue organizada por el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de San Guillermo y contó con una programación que incluyó capacitaciones, propuestas vinculadas a la producción y la ganadería, gastronomía y espectáculos musicales.
El acto inaugural se realizó el viernes y contó con la participación del senador provincial Felipe Michlig y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, junto a la presidenta del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario, Mariana Riberi; la intendenta de San Guillermo, Romina López; el director nacional de Lechería, Sebastián Alconada; el director provincial de Lechería, Carlos De Lorenzi; el diputado provincial Marcelo González y representantes de instituciones y entidades de la región.
Una muestra con perfil regional
Durante la apertura, Mariana Riberi destacó la continuidad de la ExpoFeria, que alcanzó su 15ª edición, y el trabajo de las instituciones, empresas, comercios y expositores que participaron de la propuesta.
La intendenta Romina López remarcó el carácter regional de la muestra, que convocó a representantes de distintas localidades y permitió exhibir parte de la actividad productiva, comercial y de servicios de San Guillermo y su zona de influencia.
A lo largo del fin de semana, los visitantes pudieron recorrer los diferentes espacios destinados a empresas, emprendimientos y entidades, además de participar de las actividades previstas en la programación.
Financiamiento para empresas y productores
Uno de los ejes abordados durante la jornada inaugural estuvo relacionado con las herramientas de financiamiento disponibles para el sector productivo.
El ministro Gustavo Puccini señaló que durante 2026 la Provincia había puesto a disposición $215.000 millones en financiamiento, a través de bancos públicos y privados, con recursos provinciales destinados a reducir las tasas de interés.
También hizo referencia al acuerdo con el Mercado Argentino de Valores, que permitió incorporar alternativas de financiamiento para comercios, pymes, empresas y productores, principalmente destinadas a capital de trabajo.
Según los datos difundidos durante el acto, 5.684 empresas santafesinas habían utilizado herramientas de alivio fiscal, por un monto cercano a los $46.000 millones.
Durante la ExpoFeria también se presentaron distintos beneficios y herramientas destinadas a empresas, comercios y productores de la región.
Declaratorias y un nuevo espacio recreativo
En el marco de la inauguración, Michlig y el diputado provincial Marcelo González entregaron las declaratorias de interés de ambas Cámaras de la Legislatura de Santa Fe por la realización de la ExpoFeria.
Luego, las autoridades recorrieron los distintos sectores de la muestra y mantuvieron encuentros con expositores y representantes de entidades productivas, comerciales y de servicios.
Como parte de las actividades desarrolladas durante el fin de semana, también quedó habilitado un nuevo espacio recreativo dentro del Parque Municipal Alfonsina Storni: el Parque Infantil “Don Lorenzo Boscarol”.
De esta manera, la 15ª edición de la ExpoFeria Regional San Guillermo concluyó con una convocatoria que volvió a reunir a empresas, productores, comercios, instituciones y visitantes de la región en torno a la actividad económica y productiva local.