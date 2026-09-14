La primera etapa del recambio y colocación de alcantarillas sobre la Ruta Provincial N.º 30 se encuentra en ejecución en Gato Colorado. Los trabajos buscan mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos y las condiciones de transitabilidad en este sector del departamento 9 de Julio.
Avanzan los trabajos de alcantarillado sobre la Ruta Provincial 30 en Gato Colorado
Con una inversión provincial superior a los $65 millones, se ejecuta la primera etapa del recambio y colocación de alcantarillas sobre la Ruta Provincial 30. Además, finalizaron trabajos de reacondicionamiento y construcción del cerco en la Escuela N.º 954 “Juan de San Martín”.
La intervención se lleva adelante a través de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, con una inversión de $65.821.338,80.
Mejoras para el escurrimiento del agua
Las tareas contemplan el recambio y la colocación de alcantarillas en distintos puntos del corredor vial, con el objetivo de favorecer el drenaje y reducir los inconvenientes que puede generar la acumulación de agua sobre la calzada y sus alrededores.
En los trabajos también participa el Comité de Cuenca, cuya colaboración apunta a mejorar el funcionamiento del sistema de escurrimiento de la zona, especialmente ante escenarios de mayores precipitaciones.
La obra forma parte de las intervenciones previstas para mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura hídrica en el norte provincial.
Trabajos en la Escuela N.º 954
En paralelo, la Escuela N.º 954 “Juan de San Martín” de Gato Colorado concretó la primera etapa de una obra de reacondicionamiento y construcción del cerco escolar.
Los trabajos fueron financiados a través del Fondo para Atención de Necesidades de Infraestructura (FANI) y demandaron una inversión de $18.865.322.
La intervención permitió avanzar en la mejora de las condiciones edilicias y de seguridad del establecimiento educativo.
La obra contó con la participación de la comunidad educativa y las autoridades de la institución, junto con la Región I de Educación y el Ministerio de Educación de la provincia.
Con la finalización de esta primera etapa, se prevé continuar con nuevas intervenciones destinadas al mejoramiento de la infraestructura escolar.