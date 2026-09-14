Departamento 9 de Julio

Avanzan los trabajos de alcantarillado sobre la Ruta Provincial 30 en Gato Colorado

Con una inversión provincial superior a los $65 millones, se ejecuta la primera etapa del recambio y colocación de alcantarillas sobre la Ruta Provincial 30. Además, finalizaron trabajos de reacondicionamiento y construcción del cerco en la Escuela N.º 954 “Juan de San Martín”.