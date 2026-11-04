El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González realizaron una recorrida por Suardi y Monigotes, donde concretaron la entrega de aportes económicos y equipamiento destinados a instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales.
Aportes y nuevos proyectos de infraestructura para instituciones de Suardi y Monigotes
Las actividades incluyeron la distribución de recursos por más de $11 millones para entidades de Suardi y la entrega de aportes y equipamiento a instituciones de Monigotes. Además, se anunció el acompañamiento para avanzar por etapas en la construcción del salón social y de usos múltiples de la Asociación Civil Familia Piamontesa.
En Suardi, los legisladores visitaron la sede de la Asociación Civil Familia Piamontesa, donde fueron recibidos por su presidenta, Lucy Sobrero, integrantes de la comisión directiva y el intendente Leandro Gastaldi. Durante el encuentro recorrieron las instalaciones y conocieron los trabajos realizados por la entidad para consolidar su espacio propio.
Posteriormente, se distribuyeron aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados por un total de $11.154.156, destinados a siete instituciones y actividades de la ciudad.
Aportes para instituciones educativas, deportivas y culturales de Suardi
Entre las entidades beneficiadas se encuentra la Asociación Civil Familia Piamontesa, que recibió recursos para la proyección de un documental. También la Escuela Nº 6141 obtuvo un aporte para la compra de pintura destinada al edificio escolar.
En el ámbito educativo, el EEMPA Nº 1266 recibió un equipo de aire acondicionado de 5.500 frigorías para sus instalaciones.
Por otra parte, el Club Sportivo Suardi recibió fondos para su Subcomisión de Fútbol Infantil, mientras que la Asociación Zonal Suardense de Bochas obtuvo un aporte para la organización del Campeonato Provincial de Primera Categoría, realizado durante el último fin de semana.
La Municipalidad de Suardi recibió recursos destinados al evento deportivo "Batalla de Arqueros" y la Academia Alma Folclórica fue beneficiada con un aporte para la realización de una Peña Solidaria Folclórica desarrollada durante octubre.
La Familia Piamontesa proyecta su salón social
Uno de los anuncios de la visita estuvo relacionado con el crecimiento de la Asociación Civil Familia Piamontesa y la continuidad de las obras en su sede. Durante el encuentro se planteó avanzar con la construcción del futuro salón social y de usos múltiples, además de un espacio destinado a secretaría.
La propuesta contempla desarrollar los trabajos por etapas. Según explicó Michlig, el objetivo es iniciar una primera instancia antes de finalizar el año, con la posibilidad de levantar las paredes y completar el encadenado, para retomar las tareas a partir de febrero de 2027.
"Queremos que tengan el edificio propio. Lo que queda de este año vamos a ver de hacer una primera etapa, ojalá podamos llegar a levantar todas las paredes y hasta el encadenado, para continuar el año próximo, a partir de febrero, con una nueva etapa", señaló el senador.
La presidenta de la entidad, Lucy Sobrero, agradeció el acompañamiento y destacó la importancia de contar con un espacio que permita preservar y transmitir las tradiciones de la colectividad. En ese sentido, definió a la sede como "un pedacito de Italia en Suardi".
El proyecto también busca contar con instalaciones adecuadas para recibir delegaciones provenientes de Italia, particularmente de las localidades de Cuneo y Pinerolo, en el marco de las actividades de hermanamiento.
Monigotes: aportes y equipamiento para entidades locales
La recorrida continuó en Monigotes, donde Michlig y González fueron recibidos por el presidente comunal Andrés Villarreal. Allí se concretó la entrega de recursos y elementos destinados a acompañar distintas actividades de las instituciones locales.
Entre las entregas se destacó la provisión de seis reflectores de 500 watts para las Agrupaciones Gauchas del predio de doma "El Ferrocarril". El equipamiento permitirá mejorar la iluminación del lugar de cara a la jineteada nocturna prevista para el próximo 12 de diciembre.
También se entregó un aporte a la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 609, destinado a cubrir gastos de la fiesta de graduación de los alumnos de quinto año.
La Comuna de Monigotes recibió recursos para solventar los festejos por el Día del Niño, mientras que el Taller de Ritmo Latino y Folclore obtuvo un aporte para afrontar gastos de funcionamiento.
Finalmente, el Club Deportivo Monigotes recibió fondos destinados a la organización de los torneos de fútbol de mayores e infantiles.
De esta manera, las visitas permitieron canalizar recursos hacia instituciones de ambas localidades, con destinos vinculados al mantenimiento de espacios, la adquisición de equipamiento y el desarrollo de actividades educativas, deportivas, culturales y comunitarias.