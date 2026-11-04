Lo anunció el senador Michlig

Aportes y nuevos proyectos de infraestructura para instituciones de Suardi y Monigotes

Las actividades incluyeron la distribución de recursos por más de $11 millones para entidades de Suardi y la entrega de aportes y equipamiento a instituciones de Monigotes. Además, se anunció el acompañamiento para avanzar por etapas en la construcción del salón social y de usos múltiples de la Asociación Civil Familia Piamontesa.