Cuatro instituciones educativas del departamento San Justo recibieron aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinados a financiar obras de infraestructura y la adquisición de equipamiento. Los recursos alcanzaron a establecimientos de Videla, Colonia Silva y Gobernador Crespo.
Más de $60 millones para obras y equipamiento en cuatro escuelas del departamento San Justo
Los aportes corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) y permitirán realizar mejoras edilicias en establecimientos de Videla, Colonia Silva y Gobernador Crespo, además de incorporar maquinaria para un taller de educación manual. La inversión total supera los 60 millones de pesos.
Los fondos fueron entregados en los últimos días por el senador provincial Rodrigo Borla, luego de las gestiones realizadas junto con las autoridades de cada institución para identificar las necesidades y presentar los proyectos ante los organismos correspondientes del Ministerio de Educación de Santa Fe.
En total, los aportes suman $60.705.623,74 y permitirán concretar distintas intervenciones para mejorar las condiciones edilicias y de funcionamiento de los establecimientos.
Recambio de techos y refacción de espacios escolares
En Videla, el Jardín de Infantes Nucleado Nº 143 "Gumersinda Sandoval" recibió un aporte de $22.757.779,74, que será destinado al recambio total de la cubierta del sector áulico y administrativo.
Por su parte, en Colonia Silva, la Escuela Nº 6213 "Homero Manzi" contará con $23.291.044 para realizar la refacción integral del sector de cocina.
Ambas intervenciones apuntan a resolver necesidades de infraestructura y mejorar las condiciones de los espacios utilizados diariamente por alumnos, docentes y personal de las instituciones.
Equipamiento y mejoras en establecimientos de Gobernador Crespo
En Gobernador Crespo se concretaron otros dos aportes. La Escuela Nº 523 "Domingo Faustino Sarmiento" recibió $9.670.000, que serán utilizados para la colocación de un nuevo cielorraso en un aula, la renovación del piso y trabajos de reparación de zinguería y cubierta.
En tanto, el Taller de Educación Manual Nº 120 obtuvo $4.986.800 para la compra de una cepilladora industrial de 500 milímetros, equipamiento que permitirá fortalecer las actividades de formación y trabajo que se desarrollan en la institución.
Los recursos del FANI están destinados a atender necesidades edilicias y de equipamiento que requieren una respuesta específica en los establecimientos educativos. En este caso, los cuatro aportes permitirán avanzar con intervenciones que abarcan desde reparaciones estructurales hasta la incorporación de maquinaria para la enseñanza.