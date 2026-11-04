Anuncio del senador Borla

Más de $60 millones para obras y equipamiento en cuatro escuelas del departamento San Justo

Los aportes corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) y permitirán realizar mejoras edilicias en establecimientos de Videla, Colonia Silva y Gobernador Crespo, además de incorporar maquinaria para un taller de educación manual. La inversión total supera los 60 millones de pesos.