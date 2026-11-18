Una mujer y un hombre fueron hallados sin vida el martes 17 de noviembre en el establecimiento rural Los Petisos, ubicado a unos seis kilómetros de Villa Ana, en el norte de General Obligado.
Femicidio seguido de suicidio: investigan dos muertes en Villa Ana
Una mujer de 46 años y un hombre de 53 fueron hallados muertos este martes en una vivienda rural. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un revólver calibre 38.
Personal de la Comisaría Séptima de la Unidad Regional IX llegó al lugar alrededor de las 10, junto con trabajadores del Samco local. Al ingresar a la vivienda, constataron el fallecimiento de Mirian Leguiza, de 46 años, y Daniel Torres, de 53.
Los efectivos comunicaron lo ocurrido a sus superiores y solicitaron la intervención de la Policía de Investigaciones para continuar con las diligencias.
De acuerdo con la información de fuentes del caso, se habría tratado de un femicidio seguido de suicidio. En el marco del procedimiento se secuestró un revólver calibre 38.
En la mañana de este miércoles se realizaron las autopsias. Ambos fallecidos -que eran puesteros del campo donde fueron hallados sin vida- presentaban disparos de arma de fuego en la cabeza, lo que habría provocado los decesos.