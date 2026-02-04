Diez familias de Hersilia accedieron a la casa propia
En un acto encabezado por autoridades provinciales y locales, se realizó en Hersilia el sorteo de 10 viviendas construidas por el Gobierno de Santa Fe y administradas por la comuna, beneficiando a familias de la localidad.
Este martes, en la localidad de Hersilia, se llevó a cabo el sorteo de 10 viviendas construidas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y ejecutadas por administración comunal, en el marco de los programas habitacionales provinciales orientados a garantizar el acceso a la vivienda digna.
En Hersilia se realizó el sorteo de 10 viviendas
El acto estuvo encabezado por el senador provincial Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la presidenta comunal Silvana Romero, junto al director provincial de Intervención de Hábitat, Ramses Medina, personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, autoridades locales y numerosas familias inscriptas, que acompañaron con expectativa y emoción el desarrollo del sorteo.
Sorteo por cupos y procedimiento transparente
Durante la jornada se procedió al sorteo de los distintos cupos previstos. En el cupo destinado a fuerzas de seguridad, la adjudicación fue directa, ya que la cantidad de postulantes coincidió con la de viviendas disponibles. En el cupo por discapacidad, se sorteó un titular y cinco suplentes, mientras que en el cupo de demanda general se seleccionaron ocho titulares y quince suplentes.
Las autoridades remarcaron que se trata de un sorteo de preselección y ubicación, sujeto a la posterior verificación de la documentación declarada por los inscriptos, garantizando así un proceso claro, equitativo y transparente, acompañado por los propios vecinos como testigos del procedimiento.
En Hersilia se realizó el sorteo de 10 viviendas
Durante el acto, el senador Felipe Michlig subrayó que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante políticas públicas sostenidas.
En ese sentido, destacó el rol del actual gobierno provincial y agradeció especialmente al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, al titular de Vivienda y Urbanismo Lucas Crivelli y a Ramses Medina, por el trabajo conjunto que permitió concretar esta obra en Hersilia.
Por su parte, la presidenta comunal Silvana Romero agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales, de los legisladores y del equipo técnico de Vivienda y Urbanismo, en particular de las áreas social y notarial.
Remarcó además que se trató de su primera experiencia sorteando diez viviendas, a las que definió como “diez sueños”, y valoró el intenso trabajo previo necesario para cumplir cada una de las instancias del proceso.
Infraestructura, obra pública y próximos pasos
El director provincial Ramses Medina destacó el esfuerzo conjunto entre la Provincia, la comuna y los legisladores, señalando que, además de la licitación de las viviendas, fue clave el aporte local para concretar una infraestructura de gran magnitud, que incluyó apertura de calles, veredas, iluminación pública, instalación eléctrica y gestiones con la EPE.
Medina adelantó que las viviendas presentan un avance muy prolijo y que en el corto plazo se regresará a la localidad para realizar la inauguración formal de las diez unidades habitacionales.
Finalmente, tras una recorrida por las viviendas, el senador Michlig remarcó que el trabajo no concluye con este sorteo y anticipó que se continuará gestionando nuevas soluciones habitacionales para Hersilia, incluyendo viviendas en lote propio, reafirmando el compromiso de seguir ampliando el acceso a la vivienda en el departamento San Cristóbal.