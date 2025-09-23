#HOY:

Vera: jornada sobre salud mental en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad

 15:35
Por: 

El 22 de septiembre por la tarde, en la ciudad de Vera, se realizó la jornada “Hablemos de Salud Mental en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad”, organizada por la Dirección Provincial de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad.

La capacitación estuvo dirigida a personal policial y penitenciario, con el objetivo de brindar herramientas y recursos para el adecuado abordaje de situaciones vinculadas a la salud mental, tanto en los efectivos como en sus entornos.

Las disertaciones estuvieron a cargo del director Ignacio Paz, la psicóloga María Elena Raíes, el psicólogo Adrián Secondo y el subinspector Mateo Marisol, junto a integrantes de la Dirección Provincial de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad.

La jornada fue valorada como un espacio de formación e intercambio necesario para fortalecer el trabajo cotidiano y el cuidado integral de quienes cumplen funciones en la seguridad pública.

