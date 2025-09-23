#HOY:

En el norte santafesino

Vialidad Nacional realiza obras de bacheo sobre la Ruta 98, entre Vera y Tostado

Las tareas de bacheo en frío se concretan esta semana en el tramo medio de RN 98, entre los kilómetros 70 y 90.

Las mejoras son realizadas con trabajadores viales asentados en los campamentos Reconquista y Tostado y con materiales adquiridos por Vialidad Nacional.
 15:32
Por: 

Vialidad Nacional ejecuta con personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe, trabajos de sostenimiento de la transitabilidad sobre a Ruta Nacional 98, entre Vera y Tostado.

Las tareas de bacheo en frío se concretan esta semana en el tramo medio de RN 98, entre los kilómetros 70 y 90, con reducción momentánea de un carril y paso alternado.

Las mejoras son realizadas con trabajadores viales asentados en los campamentos Reconquista y Tostado y con materiales adquiridos por Vialidad Nacional.

Desde el organismo vial se solicita a los usuarios respetar las indicaciones y reducir la velocidad en los tramos con actividades de la cuadrilla. Las reparaciones son liberadas luego al tránsito sin afectaciones en la circulación.

